Anna Moroni pranza nel meraviglioso ristorante di Natale Giunta

Anna Moroni ha appena iniziato una nuova avventura in tv, in cucina, ma oggi si è regalata un pomeriggio in pieno relax. E’ andata a pranzo nel ristorante romano di Natale Giunta, purtroppo lo chef siciliano non c’era ma Anna Moroni ha potuto ugualmente gustare non solo gli ottimi piatti ma anche la vista meravigliosa di cui può vantare il noto ristorante. Anna Moroni e Natale Giunta si conoscono da tantissimi anni, si sono incontrati grazie a La prova del cuoco e anche se in tv hanno spesso avuto dei contrasti sulle ricette sono da sempre amici. “Tesori, oggi mi sono presa una pausa dalla cucina” ha scritto pochi minuti fa la maestra in cucina svelando dove si trova.

Anna Moroni a pranzo nel ristorante romano dello chef Natale Giunta

“Pomeriggio romano in relax con vista meravigliosa” ha proseguito Annina facendo i complimenti al suo amico chef. E’ davvero un posto incantevole. Subito dopo Natale Giunta ha condiviso la foto della Moroni: “Oggi al mio ristorante di Roma la mia amica Anna Moroni”.

Anna Moroni è felice, è tornata in tv, non con Antonella Clerici ma con Lidia Bastianich, un solo appuntamento a settimana, la domenica, su Food Network canale 33. Senti che fame! Nonna pensaci tu. La spigola al forno con verdure è una delle prime ricette di Anna e Lidia ma entrambe promettono molto di più. In questi giorni ha anche festeggiato i 100mila follower ringraziando tutti, nuovi e vecchi fan che da anni la seguono.

Dopo ben 20 anni a La prova del cuoco e una esperienza ben più breve su Rete 4 con Ricette all’italiana e Davide Mengacci, per Anna Moroni c’è una nuova vita in tv, sempre con la sua passione più grande, la cucina. Il sogno sarebbe stato continuare con la sua Antonellina ma Milano è troppo lontano.