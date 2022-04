Antonello Venditti in sala operatoria racconta del problema all’occhio

Stasera Antonello Venditti non sarà allo stadio per tifare la sua Roma perché questa mattina ha subito un intervento all’occhio. E’ il cantautore romano a parlarne in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Antonella Venditti sta bene ma ha deciso che era giunto il momento di affrontare la malattia agli occhi che ormai gli causava un bel po’ di problemi. “Io sono sano come un pesce ma vedo tutto storto ed è utile fare questo intervento, è una bella decisione e vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene”. Cita il nome del professore che sta per operarlo, consiglia di rivolgersi a lui in caso di necessità, racconta che è straordinario. Venditti è affetto da pucker maculare, questo il problema all’occhio da risolvere. Stasera guarderà la Roma con un occhio solo e mentre lo spiega continua a ridere.

Antonella Venditi racconta del problema all’occhio

Un bollino celeste sulla fronte in direzione dell’occhio da operare per non fare confusione in sala operatoria ed è sempre l’amatissimo Antonella Venditi a spiegare ai suoi follower perché stasera sarà assente alla partita, perché si trova in ospedale e perché deve operare l’occhio.

“Il pucker maculare è un’affezione dell’occhio, che insorge a causa di un’alterazione dell’umor vitreo determinando la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, ovvero la zona centrale della retina” si legge sui siti specializzati. Di certo Venditti ne parlerà ancora e userà parole più semplici per spiegare i sintomi della sua malattia e perché è arrivato all’intervento.

Costretto ad operarsi è sereno e felice non solo perché la sua vista sarà di certo migliore ma anche perché in ospedale sono molto attenti a lui. Sano come un pesce quindi niente di grave per Venditti ma il problema alla vista non era più sopportabile.