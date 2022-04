La via Crucis delle famiglie in diretta su Rai 1 con papa Francesco: il libretto

Dopo due anni di pandemia, che resteranno per sempre nel cuore di tutti, con le immagini di grandissimo impatto che ci mostravano Papa Francesco, nella Pasqua del 2020 da solo, in piazza San Pietro, con la croce al venerdì Santo, si torna a sperare. Il venerdì Santo del 2022 sarà diverso, seppur con grande attenzione alle misure anti covid. La Via Crucis con papa Francesco sarà trasmessa in diretta oggi su Rai 1, anticipata alle 20,30 da una puntata speciale di Porta a Porta. In diretta dalla Cattedrale di Leopoli, Bruno Vespa racconterà il conflitto con approfondimenti e testimonianze, anche questo, un segnale molto forte che la Rai vuole dare in una serata di preghiera per la pace.

La prima parte del programma andrà in onda alle 20.30 su Rai 1 per poi interrompersi e dare spazio alla diretta in Mondovisione della Via Crucis presieduta da Papa Francesco, e riprendere al termine del rito.

Si torna oggi al Colosseo, per la Via Crucis 2022 dedicata alle famiglie. Non solo. Alla tredicesima stazione saranno una studentessa russa e una infermiera ucraina a portare insieme la croce.

La Via Crucis con Papa Francesco in diretta oggi su Rai 1

Come si legge sul sito di Avvenire, saranno 14 le famiglie che si alterneranno lungo il percorso che richiama simbolicamente quello della Passione di Gesù; la famiglia in generale sarà protagonista, e saranno anche decine e decine di coppie e di nuclei familiari protagonisti di questo viaggio, partecipando anche alla scrittura dei testi del libretto della Via Crucis 2022. Questo, come spiega Avvenire, in “una prospettiva di compartecipazione e di condivisione secondo lo spirito di Amoris laetitia, nell’anno in cui il Papa ha invitato a riflettere sui temi dell’esortazione postsinodale in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che Roma ospiterà dal 22 al 26 giugno, in sintonia con tutte le diocesi del mondo, secondo una nuova prospettiva multicentrica e diffusa.“

E infatti, leggendo il commento che accompagna la prima stazione di questa Via Crucis, si intuisce da subito la centralità della famiglia. I primi a leggere saranno una coppia di sposi, che si sono trovati a dover combattere con la pandemia, poco dopo le loro nozze. Le testimonianze saranno tante, per una Via Crucis che anche quest’anno parla ai fedeli di tutto il mondo. A chi può essere presente al Colosseo, a chi da casa seguirà le parole dei protagonisti e ascolterà il Vangelo.