Mercedesz Henger ha sentito Eva dopo l’incidente stradale: cosa sta succedendo

Mercedesz Henger è in Honduras, pronta per diventare una delle naufraghe della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2022. Mai avrebbe pensato di essere travolta da una drammatica notizia come quella che è arrivata questo pomeriggio. Eva Henger, sua madre, e Massimiliano Caroletti, il marito dell’attrice, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante il quale hanno perso la vita due persone. Le condizioni di Eva e di Massimiliano sarebbero preoccupanti ma i due, non rischierebbero la vita tanto che, come ha raccontato Roberto Alessi nel corso della diretta di Pomeriggio 5 di oggi, Eva e sua figlia Mercedesz, si sarebbero sentite pochi minuti fa. Mercedesz, dopo aver saputo dell’incidente, avrebbe voluto far subito rientro in Italia per volare poi dalla sua famiglia. Secondo quanto ha riferito Roberto Alessi, sarebbe stata la stessa Eva a rassicurarla. “Eva ha detto a Mercedesz di fare il suo gioco, di restare in Honduras perchè quello per lei adesso è un lavoro e di tornare a casa vincente, di vincere anche per loro” ha raccontato il direttore di Novella 2000.

Eva Henger come sta dopo l’incidente stradale: le ultime news

Il giornalista, intervenuto nei minuti finali della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 29 aprile 2022, ha inoltre spiegato che Eva si sarebbe rotta sicuramente il femore, forse anche un braccio e avrebbe altri traumi importanti ma che starebbe comunque bene. In queste ore ha anche parlato con il padre di Massimiliano Caroletti che, è subito partito da Roma alla volta dell’Ungheria per far visita e entrambi.

Probabilmente questa sera sarà anche Ilary Blasi nella diretta dell’Isola dei famosi a collegarsi con Mercedesz e a dare notizie a tutto il pubblico di Canale 5 in merito a questo accadimento. Alessi invece, nella trasmissione di Canale 5 ha spiegato che le forze dell’ordine avrebbero fatto anche una prima ricostruzione degli eventi: la macchina coinvolta nell’incidente con Eva Henger, avrebbe fatto un sorpasso azzardato finendo nella corsia opposta e andandosi quindi a scontrare, con la macchina dell’attrice e di suo marito.