Agata Reale e la battaglia contro il cancro: “Non posso dire di avercela fatta”

L’ex ballerina di Amici Agata Reale torna a parlare sui social della sua battaglia contro il cancro. Una bella notizia quella che si legge sulla sua pagina instagram, per Agata è iniziato il percorso verso la guarigione. Ma la strada è ancora lunga e come succede a tutte le persone che combattono contro un cancro, la paura che possa tornare, resta altissima. Lo spiega anche Agata, che parla di una strana sensazione che continuerà a portarsi dietro: “Non posso dire di avercela fatta” scrive la ballerina. Avremmo voluto continuare a parlare di lei per il famoso collo del piede e non raccontarvi questi due anni di battaglia contro la malattia. Ma Agata è una leonessa e ha vinto la sua battaglia.

Agata Reale e la sua battaglia contro il cancro: lo sfogo social e una bella notizia

Lo sfogo di Agata sui social inizia con queste parole: “È difficile spiegare quell’attimo in cui ti dicono di avere una malattia tumore, cancro! parole così forti che fanno paura,la parola che mi accompagna da anni è leucemia! eppure io ho avuto solo paura di lasciare la mia bambina anche se sapevo di lasciarla in ottime mani! Sarei stata tranquilla ma una figlia merita una madre…“.



E ancora: “È difficile spiegare cosa vuol dire avere il pic, senti un pizzico all’interno del braccio e poi ti infilano un tubicino piccolo piccolo piano piano seguendo la tua vena in un percorso a pensarci impressionante, è difficile spiegare la sensazione di chiudersi in bagno e rasarsi i capelli, quella la ricordo, solo negli occhi di chi mi stava accanto in quel momento chiusi in bagno con me, me lo ricordo bene quel rasoio lo usai come un senso di sfida contro il mostro… quasi per dire ti faccio vedere io brutta bestia!.”

Un lungo sfogo quello di Agata che continua con queste parole: “È difficile spiegare… quelle sacche di chemio spesso coperte da una stagnola quasi per non vedere neanche cosa stesse arrivando dentro per uccidere tutto, quelle punture alle vertebre tanto liquor tanta chemio! È difficile spiegare il dolore, sempre in silenzio, il vomito, le varie complicazioni, la febbre, le afte in bocca i sudori la notte, le visioni, le paure, il veleno in bocca, il non poter andare in bagno e piangere di dolore per la cosa più naturale… tutto questo in silenzio chiusa tra 4 mura!.” Non solo il dolore, la sofferenza per la malattia, ma anche i sensi di colpa, di chi continua a chiedersi “perchè proprio a me”. La ballerina ha poi scritto: “È difficile spiegare i sensi di colpa per chi sta soffrendo a vederti così. È difficile spiegare ciò che non auguro a nessuno ma solo chi ha vissuto può capire!“. E poi la bella notizia: “È difficile dire anche semplicemente ho finito finalmente…

Dopo 2 anni e mezzo!!! Ho finito la chemio di mantenimento e la sensazione è veramente strana!!! Tutti pensano finalmente sei libera… sai che c’è è difficile spiegare anche questo… credo che è difficile sentirsi liberi dopo un’esperienza del genere… pensi che i farmaci ti aiutano a non far tornare la malattia e quando dici finalmente ho finito… di avere rotture, di sentirti debole, di vomitare, di avere giramenti di testa, mal di testa pazzeschi… è lì che dici!? E ora???.” Agata si augura adesso di poter vivere una vita serena accanto alle persone che ama. “Oggi torno più forte che mai, non so che cosa accadrà e non voglio saperlo. Voglio vivere la mia vita accanto a chi amo” ha concluso Agata. E noi non possiamo che farle un grande in bocca al lupo.