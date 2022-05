Marco Mengoni monologo a Le Iene: invito a essere più gentili

Un monito alla gentilezza quello che Marco Mengoni ha voluto lanciare nella puntata de Le Iene di cui è stato protagonista il 18 maggio 2022. Una puntata in cui il cantante, ha parlato nel suo monologo di quello che si potrebbe fare se solo fossimo tutti più gentili, senza pensare che gentilezza sia anche sinonimo di sicurezza. Parole molto belle quelle che abbiamo ascoltato nella puntata de Le Iene di ieri, parole che tutti dovremmo fare nostre. Spesso diciamo che la gentilezza potrebbe salvare o almeno cambiare il mondo, peccato che però troppo spesso, ci dimentichiamo di mettere in atto questi propositi.

“Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i conti ognuno li fa sempre e solo con se stesso. E perché gli errori, gli errori che commetti, giustamente, li paghi sempre e solo tu” ha esordito Marco Mengoni con il suo monologo.

Le parole di Marco Mengoni a Le Iene

“È per questo che cerco di giudicare il meno possibile chi mi trovo di fronte e so che molti considerano la gentilezza un sinonimo di debolezza, ma in realtà essere scortesi è molto, ma molto più facile che essere educati, e per me chi è sempre gentile è una specie di supereroe” ha continuato il cantante e non sbaglia. perchè davvero al giorno d’oggi, trovare delle persone gentili, che pensano al prossimo prima di se stessi, non è cosa così semplice, anzi, è merce rara.

Il cantante ha poi continuato: “Perché, diciamocelo, la vita è un casino, lo è per tutti, per alcuni è un casino meraviglioso, per altri un gran casino, per altri ancora un casino insopportabile e quindi l’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile, di non incasinare troppo la vita degli altri.“