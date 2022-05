Chiara Ferragni fa merenda con le creme proteiche sulla pizza dolce

E anche questa volta Chiara Ferragni ha fatto centro. Follower pazzi per le creme proteiche che ha usato per “farcire” la sua pizza. Non è la prima volta che l’influecer seguita da oltre 27 milioni di follower in tutto il mondo, sceglie le creme proteiche FoodSpring. Questa volta ha mostrato a tutti come abbinarle con una pizza e immaginiamo che questi prodotti sani e perfetti per chi ama le creme spalmabili, andranno presto a ruba. La mattinata per Chiara è iniziata tra mille impegni, e un incontro sulla salute mentale al quale teneva davvero tanto. Ma tornata in ufficio, eccola fare una super merenda con una pizza accompagnata dalle creme proteiche che l’influencer sceglie. “Oggi per me una golosa pizza con quattro creme proteiche” ha scritto Chiara Ferragni in una delle storie pubblicate proprio questo pomeriggio.

“Inizierò con questa crema proteica al caramello, che è la mia preferita” ha detto Chiara ai suoi follower che come sempre, sono molto curiosi di conoscere tutti i dettagli su quello che piace alla Ferragni.

Volete sapere tutto ma proprio tutto sulle creme proteiche Foodspring usate da Chiara Ferragni?

Scopri il mondo FoodSpring: le creme proteiche di cui ti innamorerai

Le creme proteiche sono tra i prodotti piu` amati di Foodspring e non è un caso, del resto essere golosi è concesso anche se si vuole mantenere la forma fisica e si sceglie prodotti sani ad alto contenuto di proteine e basso contenuto di zuccheri. L’azienda, Foodspring, presente su 13 mercati e che dal 2013 opera su questo settore di mercato, ha studiato negli anni le migliori proposte e le migliori ricette per offrire ai propri clienti delle creme proteiche che in qualche modo, creeranno dipendenza, grazie all’ottima qualità di ogni singolo gusto. Dalla crema proteica alla nocciola, passando alla crema proteica al caramello salato, non mancano i gusti da scegliere e questo, che è anche uno dei punti di forza del brand, permette di avere dei clienti perennemente soddisfatti. Così soddisfatti che leggere sul sito ufficiale di FoodSpring o sui canali social, delle recensioni negative, è pressochè impossibile.

Perché scegliere una crema proteica Foodspring

Perché per fare una merenda o una colazione sana, dobbiamo e possiamo scegliere queste creme proteiche? Tra i principali vantaggi di queste protein cream ci sono gli ottimi valori nutrizionali.

Le creme da spalmare foodspring possono infatti aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nello sport e nella vita quotidiana senza dimenticare chiaramente il gusto, che, per chi ama mangiare, resta comunque fondamentale! Le creme proteiche più vendute hanno l’85% di zucchero in meno rispetto alle creme dolci standard e sono senza olio di palma. Un altro motivo per il quale scegliere queste creme? L’ampia gamma di gusti a disposizione. Non solo, le creme sono perfette da gustare: direttamente con il cucchiaino, per i più golosi. Da spalmare sul pane, con i pancake, con le fette biscottate. Si possono usare per dei frullati o da sciogliere anche in uno yogurt. Le idee non mancano e tra l’altro, per i più curiosi, e per chi vuole cercare sempre nuove idee in cucina, ci sono sul sito di Foodspring anche tante ricette e idee sfiziose per usare le protein cream.

Le creme proteiche Foodspring: quali prodotti scegliere

Non ci resta che conoscere ancora più da vicino le creme proteiche che Chiara Ferragni ha deciso ancora una volta, di gustare insieme alla sua famiglia.

Crema Proteica Pack 3 in 1 Per partire alla grande iniziamo da una proposta che vale per tre, un pack con tre creme proteiche, tra le più amate. Cocco e Nocciola e Whey duo.

In questa confezione pensata apposta per chi ama le creme spalmabili, avrai tre prodotti diversi tra loro ma buonissimi allo stesso modo, per tutti i gusti. La crema al cioccolato con nocciola spalmabile perfetta per la colazione. Questa crema spalmabile è fonte di proteine per chi ama allenarsi, tenersi e forma e avere massa muscolare. Deliziose fave di cacao e delle nocciole tostate selezionate. In questo pack troverete anche la Crema Proteica alle nocciole e Proteine Whey. Ricordiamo che Whey protein è la denominazione inglese di “proteine del siero del latte”, un mix proteico in polvere ottenuto dal liquido – detto appunto latticello, siero o whey – ricavato dalla lavorazione del formaggio.

Crema proteica vegana alla nocciola– Per oltre un anno, il team Produzione e Innovazione di Foodspring ha lavorato a questo prodotto e ha sviluppato e perfezionato questa deliziosa crema spalmabile. E’ una vera crema proteica vegan. Una novità assoluta. In questo pack troverete le altre creme usate da Chiara per la sua pizza dolce.

Crema proteica al caramello salato– Queste creme spalmabili al caramello sono basso contenuto di zucchero, perfette per chi ha voglia di dolce. Hanno 20 g di proteine premium per 100 g per sostenere obiettivi di salute e fitness. La crema proteica al caramello è anche la preferita di Chiara Ferragni.

Chi ha già assaggiato queste creme proteiche spalmabili non ha dubbi: una volta iniziato, non e potrai più fare a meno. Abbiamo scelto la valutazione di una cliente che sul sito ufficiale dopo l’acquisto ha scritto: “E’ la mia crema spalmabile preferita. Non ha nulla da invidiare a quelle piene di zuccheri e grassi saturi, è deliziosa e crea dipendenza. Ha un gusto davvero ottimo, la consistenza è perfetta e si spalma benissimo, io la mangio a colazione ma è anche una coccola quando ho voglia di qualcosa di dolce senza poi sentirmi in colpa. A casa nostra non manca mai.”

Consigli per la conservazione

Come succede un po’ per tutte le creme spalmabili, che appunto, devono essere né troppo dense né troppo liquide, anche con le creme proteiche Foodspring vale la regola della temperatura ambiente. A meno che non viviate in una casa particolarmente calda nel periodo estivo, il consiglio è sempre quello di tenere le creme proteiche in un luogo fresco ma non in frigorifero. In inverno invece, a causa delle temperature più fredde, potrebbe crearsi l’effetto opposto, per cui per rendere più cremoso il prodotto, potrebbe essere necessario scaldare per qualche secondo la crema.

Dove acquistare le creme proteiche

Puoi acquistare le tue creme proteiche preferite con un semplice click sul sito ( scopri cliccando qui il sito di FoodSpring). Sarà facilissimo quindi entrare a far parte della famiglia di #foospringitalia iniziando a usare le creme proteiche che preferisci.