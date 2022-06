La madre di Selvaggia Lucarelli esce dalla Rsa: il tenero incontro con il padre

E’ stata una giornata speciale ieri per Selvaggia Lucarelli, la madre per la prima volta è uscita dalla Rsa ed è andata a casa sua dove vive anche il padre. Un tenero incontro tra i suoi genitori, anche se purtroppo la mamma di Selvaggia Lucarelli non ha ricordi e avrà forse già dimenticato anche gli attimi vissuti ieri. “L’Alzheimer è una malattia crudele” inizia così un vecchio post della giornalista e scrittrice che più volte ha raccontato della sofferenza di vedere sua madre così lontana da tutto e da tutti. La foto dei suoi genitori scattata ieri è così tenera ma era solo una visita, era solo una giornata speciale. E’ speciale il modo in cui la Lucarelli racconta tutto, lo è anche quello di Lorenzo Biagiarelli che ha contribuito con un risotto ma anche lavando tutti i piatti del pranzo.

Selvaggia Lucarelli: “Papà sembra felice”

Non è semplice vedere i propri genitori spegnersi per una malattia così terribile come l’Alzheimer ma la sofferenza è anche di chi li ama.

“Oggi mia madre è uscita per la prima volta dalla rsa. Mio padre si è fatto la barba, ha messo la camicia (ma questo non fa testo, la mette sempre da almeno 60 anni), ha preparato il risotto di mare con Lorenzo. Poi le ha presentato il suo gatto preferito (il rosso), hanno guardato Fantozzi, le ha mostrato la sua camera (visto come è colorata?) e le vecchie cravatte appese” ore speciali ma adesso sono di nuovo separati. “Poi lei è tornata nella sua piccola città stato, forse già non si ricorda più nulla, ma secondo me lo sente che è stata una bella giornata. Papà sembra felice, scherza: ‘Non è vero che somiglio a Corrado Augias!’. Invece sì”.

Selvaggia Lucarelli non mostra mai il volto di sua madre, lei non avrebbe voluto e quel pudore ce l’ha sempre, anche se non ricorda nulla. Dolcissimo lo sguardo del papà a sua moglie. Una follower scrive: “E’ tutto così meraviglioso ma allo stesso tempo drammatico”.