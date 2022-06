Finalmente la piccola Lilibet Diana si presenta al mondo: gli scatti più belli al suo compleanno

Finalmente la prima bellissima foto di Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, dopo oltre un anno di attesa, dopo quella scattata per caso da Harry e Meghan in cui però la piccola non si vedeva in volto. Questa volta la piccola, che è arrivata insieme a mamma e papà e al suo fratellino Archie, ha festeggiato il suo primo compleanno sotto il cielo di Londra. E a poche ore dal suo importante primo compleanno, ecco le immagini della secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle. Finalmente possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza, la piccola di casa è davvero un splendore e, somiglia molto sia a mamma che a papà ma, come si vede in questi scatti, al momento, sembra aver preso lo stesso colore di capelli di Harrym biondissima -rossiccia proprio come il figlio di Lady Diana.

Mamma e papà hanno condiviso la prima foto in cui la bambina si vede nitidamente. La foto è stata pubblicata sul suo account Instagram da Misan Harriman, fotografo e grande amico della coppia. E’ stato proprio lui a realizzare lo scatto, lo scorso 4 giugno a Frogmore Cottage, durante la prima festa di compleanno della piccola.

Come potrete immaginare, in pochissime ore, questo scatto ha fatto il giro del mondo, perchè tutti davvero, erano curiosi di vedere per la prima colta il faccino della piccola Lilibet Diana. Come si può vedere nello scatto, la bambina non somiglia solo a Harry e Meghan ma in questa foto, ci sono dei tratti molto simili a quelli di Charlotte e di George, i figli di William e Kate.

E’ dolcissimo lo scatto di Lilibet Diana per il suo secondo compleanno

La piccola Lili, è stata fotografata , come si può vedere in questi scatti, sul prato delle residenza britannica dei Sussex, dove Harry e Meghan hanno organizzato «un picnic informale e intimo, con amici e familiari», ha fatto sapere il portavoce dei Sussex. E la famiglia del fotografo ha partecipato alla festa di compleanno della bambina tanto che, il secondo scatto, mostra proprio la famiglia di Harriman insieme a Meghan che tiene in braccio la nipotina della regina Elisabetta II.

La foto che apre il nostro articolo è uno screen tratto da questo video