William festeggia con l’allegria dei suoi tre bambini

Nel Regno Unito oggi è la festa del papà e sul profilo Instagram dei Cambridge è apparsa un’altra foto inedita, un altro scatto meraviglioso del principe William d’Inghilterra con i suoi figli. Questa volta nella foto manca Kate maforse è lei che l’ha scattata e che l’ha scelta. Una foto tenerissima di William con i suoi tre figli durante il viaggio in Giordania, era l’inizio del 2021. “Auguri ai padri e ai nonni di tutto il mondo” è il commento nella didascalia, un’immagine che rende evidente la complicità familiare, l’allegria. E’ l’idea di normalità che William e Kate hanno sempre voluto portare avanti per la loro famiglia, il messaggio per tutti e non solo per i loro bambini. E’ la normalità che cercano per George, Charlotte e Louis, consapevoli che il loro percorso non sarà semplice. E’ George l’erede ma la famiglia reale inglese ha insegnato al principe d’Inghilterra che non è semplice per nessuno dei membri vicini alla corona.

Per la festa del papà la meravigliosa foto di William d’Inghilterra con i figli

Il principe è seduto al centro, abbraccia i figli più grandi, sulle spalle il piccolo e da sempre più monello Louis. Le risate immortalate forse da mamma Kate e tutti i ricordi di un viaggio di un anno fa.

Polo verde e pantaloncini chiari per William che protegge e stringe il primogenito con il suo braccio. George indossa una camicia camouflage. Charlotte ha un abitino a quadri, poi sulle spalle c’è lui, il più piccolo. Tutti stretti intorno al papà con il deserto sullo sfondo. Magari la foto è di Matt Porteous, che ha firmato altre foto dello stesso viaggio.

La Giordania è un luogo molto caro a Kate Middleton, da giovane ha vissuto ad Amman, quando il padre era manager della British Airways.