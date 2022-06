Lo strazio di Tom che ha perso la sua Danielle pochi minuti prima del matrimonio: “Indosserò per sempre l’anello”

E’ una notizia sconvolgente quella che arriva dal Regno Unito e che in poche ore ha fatto il giro del web lasciando davvero tutti senza parole. E’ la storia di una giovane coppia, che avrebbe dovuto realizzare il sogno della vita, coronare il sogno d’amore con le nozze ma purtroppo non è successo. E’ la storia di Tom Mann conosciuto in tutto il mondo come la star di X Factor UK che ha visto tramutarsi il giorno più bello della sua vita in un incubo. La sua compagna di vita Danielle Hampson, 34 anni, è morta nel giorno programmato per le loro nozze, lo scorso 18 giugno. La notizia ha sconvolto il suo pubblico e i familiari, quello che Tom e Danielle avevano programmato, non era un matrimonio proprio organizzato come succede spesso per chi ha una malattia e non sa quanto avrà da vivere. La ragazza non soffriva di nessuna malattia pregressa ed è per questo motivo che la sua morte ha sconvolto tutti. I parenti, gli amici, i familiari più stretti non si spiegano che cosa sia potuto succedere. Una notizia che, per la sua particolarità, sta facendo appunto in queste ore il giro del mondo. E’ stato Tom, tre giorni fa a pubblicare sui social una straziante lettera in cui raccontava tutto quello che è successo, pubblicando una bellissima foto di Danielle insieme a loro figlio.

Lo straziante addio di Tom Mann a Danielle

“Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto e di più, l’amore della mia vita – è morto nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno” con queste parole il cantante ha dato la notizia della perdita.



E poi ha raccontato del giorno più bello, si, doveva essere il giorno più bello della loro vita, si è trasformato in un drammatico incubo: “In quello che doveva essere il giorno più felice della nostra vita si è concluso con un crepacuore irreversibile. Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all’altare; o devo pronunciare i nostri voti, o ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle. Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te.“



E’ impossibile provare anche solo a immaginare il dolore che Tom sta provando in queste ore. Nella lettera di addio scrive: “Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo e onestamente non so dove andare da qui, ma so che ho bisogno di usare tutta la forza che posso raccogliere per il nostro bambino. Non sarò un segno sul genitore che eri già diventato, ma ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che saprà quanto fosse fantastica la sua mamma. Prometto di renderti così orgoglioso.“



E ancora: “La persona più bella dentro e fuori. L’anima più incredibile. Abbiamo perso una persona così speciale e sono sicuro che stiamo per vedere un’abbondante effusione di amore che lo riflette. Cercherò di trovare pace nei vostri messaggi e commenti, ma in questo momento sono in lutto e lo sarò per molto, molto tempo.” Poi le ultime parole: “Mia cara Dani, la luce più brillante in ogni stanza, il mio mondo non è altro che oscurità senza di te. Mi mancherai per sempre.“