Come guardare Netflix US in Italia?

Netflix Italia non offre gli stessi film e gli stessi servizi che offre, invece, negli Stati Uniti. Quindi se ti sei trasferito negli Stati Uniti e adesso sei in vacanza in Italia e vuoi continuare a vedere Netflix Americano, o se più semplicemente anche se vivi in Italia vuoi vedere Netflix US, sappi che c’è un metodo per farlo in modo del tutto legale: la VPN, l’estensione del browser per Netflix US in Italia o utilizzando un DNS.

Perché in Italia senza VPN puoi accedere solo a Netflix Italiano?

Perché quando ci rechiamo sul sito ufficiale tramite la nostra posizione e il nostro indirizzo IP il sito ci rimanda alla piattaforma disponibile nel nostro Paese. Ogni stato ha un determinato contenuto concesso tramite licenza a seconda degli accordi stipulati; quindi, sulla piattaforma italiana non ci saranno gli stessi cataloghi di film e serie TV disponibili per il pubblico americano. Perciò è impossibile vedere Netflix US in Italia senza l’uso di una VPN.

Cos’è l’indirizzo IP e come svela a Netflix US la tua relativa posizione?

Ogni dispositivo collegato ad internet è dotato di un Indirizzo IP. L’indirizzo IP altro non è che un codice numerico molto simile al Cap, cioè al codice di avviamento postale della zona in cui vivete. Proprio per la somiglianza con il codice di avviamento postale, rende estremamente intuitivo capire da quale regione o stato voi vi stiate collegando. Ecco, perché Netflix in base all’indirizzo IP vi rimanda alla piattaforma del vostro Stato. La VPN oltre a consentirvi di cambiare la vostra VPN vi può permettere anche di proteggere la vostra posizione e quindi anche la vostra privacy.

Cos’è la VPN?

La VPN è un servizio di rete privata virtuale che ha lo scopo di crittografare tutti i dati tra il tuo dispositivo e il server. È come se creasse una galleria privata che protegge i tuoi dati personali, quali l’identità o i siti che visiti e ti consente anche di poter cambiare o nascondere la tua posizione, trasferendo il tuo indirizzo IP su uno dei server della VPN che si trovano in un altro paese. Questo ti consente quindi di accedere ai siti che non sono disponibili nel tuo paese, tra cui Netflix US. Ce ne sono tante di VPN, una delle buone VPN per Netflix la trovate cliccando nella frase in grassetto. La VPN sposterà la vostra posizione, o meglio la posizione del vostro indirizzo IP, dall’Italia agli Stati Uniti. In questo modo vi consentirà di accedere ai film e alle serie disponibili sulla piattaforma per il pubblico americano.

Come cambiare la posizione con la VPN

Innanzitutto devi possedere un account Netflix, quindi se non ne possiedi ancora uno, crealo. Dopodiché devi scaricare una VPN e registrarti. Connettiti ad un server VPN che si trova negli Stati Uniti e in automatico dovresti essere indirizzato a Netflix US. Ti basterà accedere per poter iniziare a visionare i tuoi film e i tuoi programmi.

Netflix US è consapevole di questa pratica?

Sì, Netflix negli ultimi anni ha attivato una politica che tende a bloccare e mettere in lista nera tutti quegli indirizzi IP che provengono dallo stesso server, perché vengono bollati come server VPN. Questo significa che non puoi usare una VPN per accedere a Netflix US?

No, ci sono appunto delle VPN che possiedono molte risorse e molti server VPN dislocati nei vari stati, di conseguenza rendono molto difficile l’essere riconosciuti come un server VPN. Nel caso in cui però, doveste finire in lista nera, un buon VPN dotato di non poche risorse vi aiuterà a trovare in tempi celeri un nuovo server VPN a cui collegarvi per essere reindirizzati al sito Netflix US.

Estensione del browser

Alcune VPN ti consentono di poter usufruire di una sorta di estensione del browser per poter accedere ai contenuti disponibili in America. Quindi ti consentono di poter accedere anche a Netflix US direttamente dall’Italia. Anche in questo caso ti basterà scaricare la VPN, registrarti o accedere, scegliere un server americano e poi recarti su Netflix per visionare i tuoi film preferiti o comunque quelli che più ti interessano.

Utilizza un DNS

Un altro metodo è quello di utilizzare un server DNS. Il suo compito è quello di cambiare il percorso di scambio dei dati tra il server e il tuo dispositivo, consentendoti di utilizzare così un server straniero per poter visionare Netflix US.

Il DNS a differenza, però, della VPN non crittografa i tuoi dati; quindi, ciò che fai online o i tuoi dati non sono nascosti o anonimi, ma visibili.

Principali differenze tra VPN e DNS

La principale differenza tra VPN e DNS è una: