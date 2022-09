Jane Fonda ha il cancro: “Ho sei mesi di chemioterapia”

Jane Fonda per la terza volta lotta contro il cancro ma lei può curarsi e sa di essere privilegiata

A Jane Fonda è stato diagnosticato il cancro, lo rivela l’attrice in un post sui social. Ancora una volta il messaggio di Jane Fonda è per tutti, ha un linfoma non-Hodgkin ma nel rivelarlo pensa alla fortuna che possiede, quella di potersi curare e affrontare la malattia. Jane Fonda ha un tumore ma si sente privilegiata, riferisce di avere già iniziato le cure, la chemioterapia, questa la sua fortuna, quella di avere un’assicurazione sanitaria e l’accesso ai migliori trattamenti, ai migliori medici. L’attrice spiega che ha un cancro trattabile, non ha paura perché l’80% delle persone sopravvive. Si sente fortunata nonostante non sia la prima volta che inizia una lotta contro il cancro. Nel 2010 le era stato diagnosticato un cancro al seno e nel 2017 ha subito un intervento per un tumore della pelle, alle labbra.

Jane Fonda da anni si batte per la prevenzione

“Ho sei mesi di chemioterapia, sto reagendo alle cure molto bene e, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima”. Il suo impegno prosegue e la sua forza, il suo agire in modo concreto danno speranza a tutti ma Jane Fonda sa anche che non è semplice se le condizioni economiche non consentono le cure e nemmeno le diagnosi precoci. “Questo un cancro molto trattabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata… anche perché ho un’assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, e questo è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell’altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto”.

“Le elezioni di medio termine si stanno avvicinando e avranno conseguenze di vasta portata. Quindi potete contare su di me per accompagnarvi nella crescita del nostro esercito di campioni del clima” ha sottolineato.