Belen e Antonino, spaventoso il messaggio di una donna: “Luna Marì è mia figlia”

E' da brividi l'assurdo messaggio di una donna contro Belen e Antonino: dice di essere lei la mamma di Luna Marì

E’ spaventoso il messaggio di una donna che su Tik Tok si rivolge a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sostenendo di essere lei la madre di Luna Marì. E’ sconvolgente ascoltarla, ovviamente quello che dice è folle ma è proprio questo che spaventa. I social possono davvero essere usati in modo malvagio ma nel caso di questa donna si supera ogni limite. Lei è Tatiana, sostiene di essere la madre biologica della figlia di Belen e Antonino e inventa una storia così assurda che spaventa. Non solo figli segreti ma falsi che all’improvviso spuntano agitando i personaggi famosi, questa volta il messaggio dal web è rivolto a due genitori che in base alla ricostruzione di questa Tatiana le avrebbero sottratto illegalmente ovociti, rubati in un ospedale dove lei è sarebbe stata vittima di traffico di organi. Non è tutto, la donna ha pensato davvero a tutta la storia da raccontare dall’inizio alla fine aggiungendo dettagli, questo spaventa ancora di più

Una donna dice di essere la vera madre di Luna, la figlia di Belen e Antonino

Si rivolge prima ad Antonino Spinalbese, gli chiede di dire la verità sulla figlia Luna, di dire che Belen non è nata donna, che non possiede utero e ovaie e per questo avrebbero messo in piedi tutto questo. Una ricostruzione che forse ha preso dalla trama di un film, il video su Tik Tok prosegue perché Belen avrebbe finto la gravidanza, secondo lei l’ex coppia avrebbe usato una madre surrogata.

Brividi anche per il finale, sembra un film che non guarderà nessuno, ma chiede di riavere sua figlia, li accusa anche di speculare sull’immagine della bambina. Aggiunge che la piccola non somiglia a Belen ma a lei, stessi occhi, stessi capelli, stessa pelle e anche lo stesso modo di guardare.

Si scopre che per Tatiana la piccola Spinalbese non sarebbe l’unica figlia ma ne avrebbe altri sparsi per il mondo. Lei vorrebbe riaverli tutti e farli crescere insieme raccontare la verità. E’ la follia che spaventa, spaventerebbe qualunque genitore.