Carolyn Smith attende nuovi controlli e scrive la sua lettera a Lorenzo

Carolyn Smith ha tanta forza e l'avrà di certo trasmessa nella sua lettera a Lorenzo

Carolyn Smith sa bene che la sua battaglia contro il tumore non è ancora finita ma è sempre così positiva e piena di energia. La vediamo brillare a Ballando con le Stelle, senza di lei il programma non avrebbe lo stesso successo, Carolyn Smith dietro il suo sorriso nasconde i problemi di salute che sta affrontando da sette anni. Fa apparire tutto così semplice ma il tumore non le dà tregua, lo confida ancora una volta alla rivista Nuovo perché non ha mai detto che è guarita, non ancora. E’ anche per la sua esperienza così dura che comprende bene cosa sta attraversando il giovanissimo Lorenzo Battistelli. Anche Carolyn oggi ha scritto una lettera al ragazzino di 14 anni di Castel San Pietro Terme, colpito da sarcoma di Ewing. La mamma Francesca ha fatto un appello, ha chiesto di regalare a suo figlio lettere, di distrarlo, di dargli un po’ di sollievo e spensieratezza. In tanti hanno preso carta e penna, gente comune, personaggi famosi, gli appelli si moltiplicano e Lorenzo sarà già pieno di lettere da leggere e sarà così fino a quando potrà dire di essere guarito.

Carolyn Smith scrive una lettera a Lorenzo Battistelli

La ballerina e coreografa, presidente di giuria di Ballando con le Stelle è adulta, la forza per combattere l’ha trovata dentro se stessa e nelle persone che la amano, nel suo lavoro, nelle sue passioni. Quanto può essere fragile un ragazzino di soli 14 anni contro una malattia così terribile… Anche Carolyn ha preso carta e penna, mostra la busta con l’indirizzo di Lorenzo: Lorenzo Battistelli Via Berlinguer 71/B Castel San Pietro Terme Bologna 40024 perché tutti gli scrivano.

“Una lettera per Lorenzo. Io amo scrivere ma con carta e penna. Io amo comunicare con le persone. Io amo essere utile e disponibile, entro la mia possibilità, e aiutare le persone a stare meglio o almeno aiutare a sorridere un po’. Chi vuole unire a me a scrivere a Lorenzo. Non ci vuole tanto e ha un immenso valore”.

Carolyn Smith spera che i controlli a cui dovrà sottoporsi a novembre diano un esito che la faccia gioire, che non debba fare un altro ciclo di chemioterapia, di poter dire a Lorenzo che ce la farà anche lui.