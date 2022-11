Nintendo Switch: guida all’acquisto 2022

Nintendo Switch: prezzi scontatissimi in occasione del Black Friday, le occasioni da non perdere

La Nintendo Switch occupa anche quest’anno i primi posti nelle classifiche dei regali più richiesti e desiderati per Natale. La console infatti attira l’interesse dei giovanissimi ma anche dei meno giovani, che amano trascorrere qualche ora di relax con il controller in mano giocando con amici o altri membri delle varie community. È dunque innegabile che la Nintendo Switch sia una delle idee regalo migliori del prossimo Natale e non è certo un caso se già in molti l’hanno inserita nella lista delle cose da acquistare per amici o parenti.

Quale modello conviene scegliere però per essere sicuri di non sbagliare? Dove è meglio acquistare la Nintendo Switch per spendere qualcosa in meno e come approfittare delle migliori occasioni? Ecco qualche consiglio sicuramente utile.

Nintendo Switch: prezzi scontatissimi in occasione del Black Friday

Visto che il periodo è quello giusto, vale la pena ricordare che anche per quanto riguarda la Nintendo, ci sono diverse promozioni, come quelle di Mediaworld per la Nintendo Switch Black Friday ; non solo, anche il Cyber Monday insieme al blackfriday rappresenta una delle occasioni d’oro per risparmiare. Il 25 novembre 2022 infatti i migliori negozio (sia fisici che online) lanceranno delle promozioni imperdibili, proponendo degli sconti importanti anche sui vari modelli di Nintendo Switch. Vale dunque la pena approfittare della giornata dedicata alle promozioni: una tradizione originaria dell’America ma ormai diffusa anche in Italia, dove le grandi catene come MediaWorld lanciano sempre offerte molto interessanti. Per essere sicuri di accaparrarsi le promo più vantaggiose, conviene iscriversi alla newsletter dei vari portali online in modo da conoscere in anticipo quali saranno i modelli scontati.

Dove acquistare la Nintendo Switch: in negozio oppure online?

Che si tratti del periodo del Black Friday oppure no, una cosa ormai è certa: per risparmiare qualcosa ed approfittare di qualche offerta interessante conviene senza dubbio acquistare la Nintendo Switch online piuttosto che in un negozio fisico. Soprattutto, se si tratta di una rivendita piccola e non di una grande catena. La cosa migliore da fare dunque è quella di navigare nel web, prestando però attenzione perché il rischio di truffe non va mai sottovalutato quando si acquista qualcosa online. Vale la pena rivolgersi ai portali più sicuri, come quello di MediaWorld ad esempio o comunque di un marchio conosciuto.

Prima di ordinare la Nintendo Switch online è bene anche controllare quali siano le spese di spedizione (se previste) ed i tempi di consegna.

Nintendo Switch: quale modello scegliere?

Per quanto riguarda infine il modello, il più richiesto per il prossimo Natale è sicuramente il Nintendo Switch OLED che si distingue per lo schermo da 7 pollici di ultimissima generazione. Va tuttavia detto che anche la versione per così dire tradizionale rimane alquanto consigliata: il costo è leggermente inferiore, ma tutto dipende dall’offerta che si riesce a trovare.

La più economica in assoluto è poi la Nintendo Switch Lite, che ha dimensioni inferiori ma che rimane una console di tutto rispetto. Vale dunque la pena prendere in considerazione anche tale opzione, anche perché la differenza in termini di prezzo è significativa e lo diventa ancora di più se si trova un’offerta in occasione del Black Friday.