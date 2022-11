Enrico Montesano sui social: “Voglio incontrare il presidente dell’ANPI”

Dopo la squalifica e la decisione della Rai arriva la richiesta di Enrico Montesano

Doveva essere la sua occasione, doveva dimostrare anche ai più giovani come un artista del suo calibro può e deve fare spettacolo. Ci stava riuscendo, per qualche istante, quando Enrico Montesano saliva sulla pista di Ballando con le stelle e iniziava a ballare e regalava spettacolo, potevamo anche provare a mettere da parte tutto quello che è stato, senza dimenticare chiaramente. Era stata la Rai a farlo, era stata Milly Carlucci a farlo, noi no, parte del pubblico neppure. Ma è un gioco, si va avanti. Peccato però che Montesano abbia scordato forse di essere in tv e abbia dimenticato che se indossi una maglia di quel genere, se ne parlerà, perchè non si deve fare. Si feriscono persone, si compie un gesto da condannare. E infatti, per lui, è arrivata la squalifica. E nessuno di noi ha ma puntato il dito contro Montesano, pensando che abbia indossato quella maglia per un qualche motivo. Ma ne conosceva il significato.

Montesano però non ci sta, e manda in pista, in questo caso è la metafora più azzeccata, i suoi avvocati, per difendere l’onorabilità. Non solo, ha chiesto, come scrive sui social, di poter incontrare anche il presidente dell’ANPI.

Le parole di Enrico Montesano sui social

Poche ore fa, Enrico Montesano ha scritto sui suoi canali social: “Ho chiesto formalmente al Presidente dell’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di ricevermi affinchè io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia. Voglio, altresi, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l’episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede.“

E ancora: “Sono certo che il Presidente dell’ANPI, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza,vorrà ricevermi quanto prima.“

Sarà stata certamente una leggerezza fatta in buona fede, ma resta. E la Rai non poteva far finta che non fosse successo.