San Valentino, le canzoni d’amore più belle da inviare su Whatsapp (VIDEO)

A San Valentino potete inviare su Whatsapp una canzone d'amore importante per la vostra storia. Ecco alcuni brani che abbiamo selezionato per questa occasione speciale

Volete fare una dedica speciale inviando sui social una canzone d’amore alla vostra anima gemella, magari una canzone che vi permetta anche di dichiarare per la prima volta il vostro amore? Abbiamo pensato per voi a una lista di canzoni da dedicare. Grandi classici ma anche canzoni d’amore più recenti che vi permetteranno di dedicare una bellissima canzone d’amore alla persona che amate nel giorno di San Valentino. Vi ricordiamo chiaramente che la festa degli innamorati cade il 14 febbraio ma ogni giorno è il giorno giusto per festeggiare l’amore.

State pensando a come sorprendere la vostra dolce metà in occasione di San Valentino ? Oggi vogliamo consigliarvi alcune canzoni d’amore tra le più belle da inviare su Whatsapp. In fondo all’articolo potete trovare i video da inoltrare al vostro amore. Il panorama musicale italiano, e non solo, è ricco di canzoni d’amore in grado di suscitare delle emozioni bellissime in chi le ascolta. Ogni coppia ha una canzone che gli è particolarmente cara e che rappresenta la relazione che stanno vivendo e dunque perché non far emozionare il proprio lui o la propria lei con un brano del genere? Vediamo quali sono le canzoni che abbiamo selezionato per voi da dedicare a chi amate in occasione di San Valentino .

LE CANZONI D’AMORE DA INOLTRARE SU WHATSAPP A SAN VALENTINO CON RELATIVI VIDEO: QUALI SCEGLIERE?

La scelta della canzone da dedicare a chi si ama è ovviamente estremamente personale. Ci sarà però un brano che vi fa pensare a chi amare solamente ascoltandolo o che comunque vi ricorda dei momenti insieme. Soprattutto all’inizio di una storia è facile emozionarsi insieme con le parole di una canzone che sembra fatta proprio per voi, e questo ricordo rimarrà per sempre in chi si ama. Dunque inviare un video con un brano d’amore molto significativo a San Valentino non potrà che far piacere a chi lo riceve. Potete anche scegliere di condividere il video con la canzone sui social network, se la persona che sta al vostro fianco ama i gesti plateali. Ma quali canzoni scegliere? Come abbiamo detto la scelta potrebbe essere molto semplice e basterà riflettere un attimo su un ricordo importante. Se così non fosse niente paura, perché vi proponiamo i video di canzoni d’amore che hanno fatto la storia, di cantanti italiani di successo in grado di emozionare con la musica e le parole. Di chi stiamo parlando? Di seguito vi proponiamo una canzone molto bella di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, che è stata la colonna sonora di moltissime storie d’amore. Che dire poi della voce emozionante di Biagio Antonacci? Il suo repertorio è ricco di canzoni d’amore, e noi vi proponiamo Buongiorno bell’anima con relativo video, perfetta da inviare su Whatsapp a San Valentino . I fans di Ligabue possono scegliere la canzone Ti sento, davvero bellissima. Anche Jovanotti mette a disposizione degli innamorati delle canzoni meravigliose, come Bella, di cui potete vedere il video. Infine trovate anche la canzone di una delle cantanti italiane di successo amate anche all’estero, Laura Pausini, con il brano Vivimi da inviare su Whatsapp a San Valentino . Ma potremmo anche consigliarvi di dedicare canzoni come A te, di Jovanotti.

Se state cercando una canzone più recente per dedicare parole speciali alla persona che amate, potrete ad esempio scegliere Ti amo ma non lo so dire di Noemi, oppure La stella più fragile dell’universo.

Qualche altro suggerimento per voi: Marracash, Guè – ∞ LOVE, Camila Cabello ft Ed Sheeran – Bam Bam, O forse sei tu di Elisa. E ancora: Marco Mengoni ft Madame – Mi Fiderò, Cesare Cremonini – Colibrì…A voi la scelta .