Fedez sui social: “Vi chiedo scusa per la balbuzie è un problema che ho da un po’ di tempo”

Fedez non sta bene: sui social racconta quello che sta succedendo

E’ tornato sui social Fedez, per rispondere a Selvaggia Lucarelli, dopo le parole della giornalista in un articolo dedicato alla uova di Pasqua di Wilcor che saranno in vendita in collaborazione con il cantante. La Lucarelli, che si era già occupata del pandoro di Chiara Ferragni, torna a chiedersi quanto e come, si faccia davvero beneficenza con la vendita di queste uova. Ma più che il contenuto di quello che Fedez ha messo nelle sue storie, emerge il suo stato di salute, che preoccupa molti fan e le persone che gli vogliono bene. Era già apparso in seria difficoltà il cantante nella diretta della presentazione del suo podcast Wolf, e ne riparla senza nascondersi. Fa fatica ad articolare le frasi, balbetta. “Vi chiedo scusa per la balbuzie” queste le parole di Fedez che appare molto provato su instagram, dove appunto, ha deciso di postare dei video per rispondere alle parole della Lucarelli sulla questione uova di Pasqua, ricordando quanta beneficenza abbia già fatto per l’associazione TOG, scelta anche in questo caso, per le donazioni che arriveranno grazie alla vendita delle uova.

In pochi minuti sui social sono arrivati migliaia di commenti di stima e di affetto per Fedez, che appare visibilmente provato in queste storie. Il cantante ha parlato di problemi che lo interessano da qualche tempo. Lo abbiamo visto a Sanremo cantare, lo abbiamo visto a Muschio selvaggio. Non c’era questa problematica che probabilmente è subentrata dopo il grande stress che ha dovuto affrontare in queste settimane.

Tutto l’affetto per Fedez è sui social

Non so cosa stia succedendo a #Fedez ma mi spezza il cuore vederlo così. Forza Fede, non sei da solo ❤️ @Fedez pic.twitter.com/rh67w2JoLd February 24, 2023

Tra i tanti commenti su Twitter si legge: “la cosa che mi fa imbestialire è che la società attuale funziona così, si spara merda e si odia a più non posso ma poi dicono “poverino” quando qualcuno inizia a stare male davvero, bisogna arrivare a questo punto ogni volta? quando impareremo.” E poi: “Ho appena visto le storie di #Fedez e non capisco il voler ridire, giudicare o condannare per qualsiasi cosa faccia e anche questo suo momento di difficoltà venga visto come strategia di marketing. Spero che sia un problema momentaneo, forza Federico.” E ancora un’ondata di affetto unica: “A prescindere da quali siano stati i tuoi sbagli, non c’è nessuna giustificazione per chi ti ha ridotto così. Meriti tanto perché hai fatto e dato tanto e chi lo nega dovrebbe vergognarsi. Dalla tua parte.”