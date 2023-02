Diaco in ginocchio davanti alla bara di Costanzo: è sconvolto e distrutto il conduttore

Tutto il dolore di Pierluigi Diaco per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo: in ginocchio davanti alla bara in Campidoglio

Non può crederci, non può pensare che quel maestro di vita, quell’uomo che ha amato come un padre e che è stato un faro nella sua vita, non ci sia più. E’ un uomo totalmente distrutto Pierluigi Diaco. Si inginocchia davanti alla bara di Maurizio Costanzo in Campidoglio, bacia la sua foto, quasi si sdraia per un ultimo saluto, per un ultimo addio al giornalista. Arriva alla camera ardente insieme a Mara Venier e a suo marito, lo sostengono entrambi. E’ distrutto il conduttore che già ieri, aveva preferito non andare in onda con BellaMa’. Non riesce quasi a parlare neppure con i suoi colleghi, con le persone che gli chiedono un ricordo, un commento. E’ sconvolto, non riesce davvero a darsi pace. “L’ho conosciuto a 15 anni. E’ stato tutto nella mia vita, un alleato, un maestro, un papà” queste le poche parole che il conduttore di Rai 2 è riuscito a dire questa mattina, dando un suo ricordo di Costanzo. Ha ricordato che Maurizio è stato il suo più grande alleato, anche nelle scelte di vita privata, non a caso è stato lui a unire in matrimonio Pierluigi e suo marito Alessio Orsingher.

L’arrivo di Pierluigi Diaco al Campidoglio

Anche il marito di Pierluigi Diaco nelle ultime ore ha ricordato il grande amore che il conduttore provava per Costanzo, che per lui era stato come un padre. Sui social Orsingher, ha scritto: “Maurizio amava Pierluigi e di conseguenza ha amato anche me. Era davanti a noi il giorno del nostro matrimonio. Per me non si muoverà mai da lì.“

Diaco e suo marito sono stati tra i primi ad arrivare insieme a Mara Venier questa mattina. Prima di loro, al Campidoglio, ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo. Tra i primi ad arrivare Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. Insieme alla bara sono stati portati all’interno quattro vasi di rose bianche. In fondo alla sala, tra le corone quella di Roma Capitale e della Regione Lazio