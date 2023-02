Maria de Filippi nasconde il suo dolore dietro occhiali scuri: abbraccia Gabriele nel giorno del lutto

E' il giorno del lutto per Maria de Filippi e Gabriele Costanzo. Suo figlio la sua forza, il dolore per la perdita di Maurizio nascosto dietro gli occhiali scuri

E’ impossibile immaginare il dolore che si prova quando si perde la persona con cui hai passato quasi tutta la tua vita. Oggi il Corriere della sera ha raccontato dello shock di Maria de Filippi nell’apprendere della morte del suo adorato Maurizio. Era da giorni in clinica, non sembravano esserci segnali preoccupanti tanto che, giovedì, Maria ha persino passato diverse ore presso gli studi Elios, per registrare una nuova puntata di Amici ( puntata che non andrà in onda questa domenica). Nessuno si aspettava che Maurizio Costanzo si spegnesse così, improvvisamente. Oggi tutto quel dolore improvviso, si nasconde dietro un paio di occhiali da sole neri che la De Filippi ha indossato, per raggiungere la camera ardente in Campidoglio. Arriva insieme a suo figlio Gabriele Costanzo, il figlio che insieme a suo marito ha adottato. Lo abbraccia ma si lascia anche abbracciare dal ragazzo. E’ il suo sostegno, il suo orgoglio. Entrambi sono distrutti, stentano a credere di essere lì, riuniti in quell’abbraccio che tutta Italia sta virtualmente dando loro, in queste ore. Ci sono anche Camilla e Saverio Costanzo, i figli più grandi di Maurizio. E ad accogliere Maria de Filippi, con dolce sorriso c’è anche Fiorello, tra i primi ad arrivare questa mattina in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Ci sono tante persone comuni, ma ci sono tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che si stringono intorno alla famiglia Costanzo. E poi c’è Maria. Che forse un po’ come noi tutti, pensava che Maurizio non se ne sarebbe andato. Continuava a lavorare dall’ospedale, faceva quello che le aveva sempre insegnato: lavorare, lavorare, sempre nuove idee, sempre nuovi stimoli. Già pensava alle nuove puntate del Costanzo show, e c’è chi rivela che stava anche pensando a un nuovo format, dedicato ai più giovani. Idee che forse lascerà in eredità a Maria, che tanto da lui ha preso e imparato.

L’arrivo di Maria de Filippi alla camera ardente per l’ultimo saluto a Maurizio

Facile a dirsi, facile pensare che per tutti prima o poi, arriverà il momento di lasciare questa terra per un altrove, che ognuno di noi identifica in modo diverso. Ma capacitarsi di non avere più al fianco la persona che hai amato per 30, resterà sempre un ostacolo complicato da superare.

I funerali di Maurizio Costanzo saranno celebrati a Roma, lunedì, alle 15 nella chiesa degli artisti e sarà possibile seguire su Canale 5 la diretta.