Le reazioni alla spiegazione di Fedez, non tutti gli credono

Fedez ha spiegato cosa è successo nelle ultime settimane ma non tutti gli credono e sui social si legge tutto e il contrario

Le spiegazioni di Fedez arrivate questa sera sui social hanno convinto molti ma non tutti, tutto nella norma. Fedez ha raccontato tutto partendo dal tumore al pancreas, dalla diagnosi. Spiega che si è curato poco o nulla della sua salute mentale ma solo del fisico. Si è affidato agli psicofarmaci e da lì un errore dietro l’altro e l’arrivo di un effetto che si chiama rebound. Spiegazioni che hanno scatenato ovviamente delle reazioni, non tutte di conforto e sostegno al rapper. Federico non è ancora in gran forma ma sta meglio, si commuove quando parla della sua famiglia, di Chiara Ferragni, della salute mentale. Fedez ha difeso sua moglie, ha tirato fuori il malessere per tutti i messaggi che hanno scritto contro Chiara, mentre lei gli è sempre rimasta accanto. Sui social però non ci sono messaggi contro la Ferragni, le reazioni alle spiegazioni di Fedez si dividono. A commentare sono in tantissimi e c’è chi è sicuro che questa sia sempre e solo pubblicità per i Ferragnez. Chi invece ringrazia Fedez per il suo coraggio, per esporsi così tanto e parlare della salute mentale.

Fedez ha detto tutta la verità?

Non tutti gli credono e infatti sui social si legge di tutto.

“Io ti auguro di stare bene, ma è difficile non pensare che tutta questa vicenda puzzi e parecchio…Forse dal compianto Vialli avresti dovuto cogliere, in quella telefonata che dici di aver fatto con lui, la riservatezza che rende persone con una vera dignità” è uno dei primi commenti.

“Per fare sceneggiate pietose a Sanremo e offendere con epiteti e sfottó patetici un giornalista allora la grinta ce l’ha. Subisce una shitstorm dopo tutte le m***hiate che fa, allora tira in ballo la salute mentale. Ma…” e non è l’unico a pensarla così.

“Per me tutto ciò che circonda lui e Chiara è un grande mah. Hanno speculato talmente tanto su tutto che risulta difficile credergli. I dubbi sono leciti. Comunque se sta male, dovrebbe evitare i social per più di una settimana” consigliano.

“Se Fedez ha mentito sulla situazione con la moglie? Può darsi. Totti fece addirittura un video per smentire la crisi e andò a cena con Ilary e i figli. Mi interessa conoscere la verità? No. Mi auguro che torni di moda la privacy. Specialmente per il bene dei bambini” c’è chi mette insieme le coppie vip.

“Il successo a volte toglie il privilegio di soffrire”, ma tu ti rialzi sempre più forte di prima! Ti vogliamo bene Fede” in molti gli augurano di star bene subito.

“Io aggiungerei che imparare a farsi i fatti propri e non giudicare sarebbe cosa buona e giusta. Forza Fedez” ci uniamo anche noi a questo commento.

“Egr. Fedez, come psichiatra apprezzo sinceramente la sua disponibilità a raccontarsi e a parlare apertamente delle sue fragilità. Chi la segue, specialmente i giovanissimi, possono guardare ad un modello imperfetto, e riconoscersi in esso anche e soprattutto in queste parte vulnerabili. Questo è prezioso per autorizzarli nel loro essere individui validi proprio per come sono e, allo stesso tempo, poter sperare in un futuro di successo – questo è il messaggio di un medico – La salute mentale è cruciale, sia quando viene meno primariamente, da sola, per un disturbo psichico maggiore, sia se risente secondariamente ad una patologia fisica o ad un evento di vita. In quei casi, le nostre emozioni e quelle di chi ci sta vicino dovrebbero ricevere le stesse priorità del fisico. Auspico che il suo esempio possa incoraggiare quante più persone a prendersi cura di sé e della propria salute psichica”.