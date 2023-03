Preoccupazione per Maria De Filippi, il migliore amico di Costanzo parla della sua sofferenza

Il migliore amico di Maurizio Costanzo preoccupato per Maria De Filippi, per l'emotività che nasconde

E’ Giorgio Assumma, l’avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, a svelare la sua preoccupazione per Maria De Filippi. La morte di Costanzo ha colpito tutti, lui più di tutti ma è Maria De Filippi che sta soffrendo senza mostrarlo; è questo che preoccupa Assumma e lo racconta alla rivista Nuovo. E’ un appello il suo, rivolto alle persone più vicine alla conduttrice, rivolto a chi forse non riesce a vedere la profonda emotività che lei è brava a nascondere. Maria è tornata al lavoro perché, come ha detto, così le è stato insegnato. Sa bene che Maurizio Costanzo avrebbe voluto questo e lei ha usato e sta usando il lavoro come valvola di sfogo. Lo fanno in tanti, per non pensare, ma poi bisogna pagare il conto, prima o poi arriva, l’emotività salta fuori ad ogni costo. Assumma la conosce bene. Era davvero il migliore amico del giornalista e conduttore, si sentivano ogni giorno e se non accadeva entro un certo orario del mattino si preoccupavano. Maurizio non c’è più, nessuno può prendere il suo posto ma l’appello di Giorgio Assumma è importante.

Le parole del migliore amico di Maurizio Costanzo per Maria De Filippi

“Mi preoccupa, dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori” una confidenza importante. Maria De Filippi non ha mai elaborato il lutto dei genitori, la perdita del padre. Ne ha parlato anche quando svelò il desiderio di Maurizio Costanzo, di morire tenendo la sua mano.

“Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro – ha proseguito Assumma nell’intervista a Nuovo – ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.Spesso quando passa il tempo sono pochissime le persone che restano accanto a chi soffre, a chi ha perso una persona cara. Anche Assumma promette di starle accanto ma per colmare il vuoto che adesso sente così forte ha bisogno di tutti gli amici, ha bisogno di non restare sola.