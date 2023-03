Jerry Calà in ospedale dopo un infarto: le prime parole di Mara Venier

Jerry Calà ha avuto in infarto: le prime parole di Mara Venier

Grande ansia e preoccupazione questa mattina, dopo le prime notizie arrivate da Napoli. Poche informazioni, la paura che le notizie non fossero fondate, poi l’ufficialità. Purtroppo questa notte Jerry Calà ha avuto in infarto e si trova ora in ospedale a Napoli. A rassicurare tutti sulle condizioni di salute dell’attore ci ha pensato però Mara Venier. Jerry non è stato bene ma è forte e resiste. La sua ex moglie, sui social, ha spiegato che Jerry Calà è fuori pericolo, rassicurando tutte le persone che in queste ore si sono preoccupate per lui. Mara ha anche ringraziato tutto il personale medico che è intervenuto subito salvando la vita all’amatissimo Jerry Calà. La conduttrice di Domenica IN pochi minuti fa sui social, postando una foto in cui si mostra insieme al suo ex marito, ha quindi rassicurato tutti: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta BENE !!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio che spavento mi hai fatto prendere “. Una notizia di cui siamo davvero tutti felici.

Sono buone le condizioni di Jerry Calà: le ultime notizie

Oltre alle parole di Mara Venier sui social, anche il primo bollettino medico dall’ospedale di Napoli, dove l’attore è stato portato nella tarda serata di ieri. Era infatti a Napoli per girare un film. «Le sue condizioni sono buone– informa il suo entourage – si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film e da aprile con la ripresa della sua tournée». Calà era appena tornato a Napoli dal Molise, dove nella giornata di venerdì 17 marzo si erano concluse le riprese programmate a Campobasso. Potrebbe quindi essere dimesso nei prossimo giorni, ce lo auguriamo tutti.

Tantissimi i messaggi di affetto per Jerry Calà arrivati sui social.