I figli di Silvio Berlusconi al suo capezzale: “E’ in gravissime condizioni”

Tutti i figli di Berlusconi sono al suo capezzale, la situazione è complessa, sembra sia in gravissime condizioni

Tutti i figli di Silvio Berlusconi sono al suo capezzale, sembra che le sue condizioni siano molto gravi. Accanto a lui anche la compagna Marta Fascina e il fratello Paolo, non è ammesso l’ingresso ad altri. Nel pomeriggio le ultime notizie da La vita in diretta riferivano di condizioni stabili, anche se Berlusconi era stato ricoverato in terapia intensiva in affanno respiratorio e con una situazione delicata ma stazionaria. “Lui è vigile ma parla” ma adesso sembra che la situazione sia più grave e i figli di Silvio Berlusconi hanno tutti raggiunto l’ospedale. Un’infezione con affaticamento respiratorio, sottoposto a terapia antibiotica, è quanto ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajiani. Non c’è ancora un bollettino ufficiale ma Roberto D’Agostino sul suo sito aggiunge altro.

Le condizioni di salute di Berlusconi

“Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile. Si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica. Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla” ma Dagospia ha pubblicato un aggiornamento che allarma.

“Silvio Berlusconi è in gravissime condizioni: ha una polmonite bilaterale acuta che gli causa crisi respiratorie. Al capezzale del Cav ci sono già tutti i suoi figli e familiari. presente anche la moglie Marta Fascina. Per adesso non c’è Licia Ronzulli”.

Arrivano anche altri brutti segnali, come la festa annullata da Alfonso Signorini. Venerdì 7 aprile il conduttore e direttore di Chi aveva organizzato un mega party per il suo 59esimo compleanno ma sembra che abbia annullato tutto proprio per le condizioni di Berlusconi.

Rai News fa sapere che la situazione è complessa, che il leader di Forza Italia non è intubato ma si trova in terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione.

“L’ex premier è vigile, sarà importante seguire l’evoluzione della situazione durante la notte. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale. Ma resta una situazione stabile che non mette in queste ore l’ex premier in pericolo di vita”.

Il fratello, Paolo Berlusconi, ha confermato che è stabile, che è una rocca, che ce la farà anche questa volta.