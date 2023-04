E’ morto Federico Salvatore: “E’ andato via in un’ora” le parole della moglie

Federico Salvatore è morto a 63 anni, è successo tutto velocemente, è andato via in un'ora

E’ morto Federico Salvatore, aveva 63 anni e a darne la triste notizia è la moglie, Flavia D’Alessio. “La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente” ha spiegato lasciando tutti senza parole. La notizia della morte di Federico Salvatore, cantautore e cabarettista napoletano, sta facendo il giro del web. Ovviamente nessuno si aspettava la sua morte, nessuno pensava potesse accadere, si intuisce dalle parole di Flavia che racconta che tutto è accaduto in un’ora. Ha un enorme rimpianto, non è riuscita a salutarlo per l’ultima volta, nemmeno lei è riuscita a dirgli addio. Ricordiamo che nell’ottobre del 2021 Federico Salvatore fu colpito da una emorragia cerebrale, per lui l’inizio di un duro periodo di riabilitazione.

I funerali di Federico Salvatore

“Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me” purtroppo Federico Salvatore non è stato fortunato, gravi i danni dopo quel malore.

“In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto, non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera non sono semplicemente fan – prosegue con dolore la D’Alessio – Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici”.

Per l’ultimo saluto all’artista i funerali si celebreranno domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. Un ultimo saluto per tutti quelli che lo desiderano ma alla moglie resta il rimpianto più grande: “Non sono riuscita a salutarlo” è accaduto così in fretta.

“Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri” chiude il suo post la moglie.