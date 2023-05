Napoletani vip: da Stefano De Martino a Vincenzo Salemme è immensa la gioia per lo scudetto

Tanti i napoletani vip che sui socia festeggiano lo scudetto, da Stefano De Martino a Salemme, Gigi D'Alessio, Massimiliano Gallo, Caterina Balivo e tanti altri

I tifosi del Napoli hanno vinto il terzo scudetto, gioia immensa sui social e anche per i napoletani vip è una festa che continua da ieri sera. Il primo a festeggiare la vittoria del Napoli è stato Vincenzo Salemme, l’ha fatto con la sua arte, con una poesia. Stefano De Martino preparando Bar Stella ha indossato la cravatta in omaggio al terzo scudetto della sua amata squadra. Caterina Balivo festeggiava da tempo ma ha appena lo scudetto è diventato realtà ha cercato di urlare a bassa voce per non svegliare i figli che stavano dormendo, poi è andata in giro a far festa con un’amica, un gelato, la bandiera del Napoli, la maglietta giusta e tutta la felicità e l’orgoglio possibili. Massimiliano Gallo ha condiviso di tutto tra le storie Instagram mostrando la festa in piazza a Ischia, l’emozione di Ciro Ferrara, Napoli in festa. Purtroppo, sappiamo che ci sono stati degli incidenti, una vittima, non lo dimentichiamo mentre mostriamo i napoletani vip che gioiscono e festeggiano per uno scudetto tanto atteso e meritato.

Gigi D’Alessio mostra Napoli in festa

Sembra la notte di Capodanno, a Napoli e nelle città dove i tifosi napoletani sono numerosi. Anche Gigi D’Alessio ha mostrato la sua amata città che festeggia con i fuochi d’artificio. “Saluti da Napoli, Campioni d’Italia” e il panorama che ammira il cantante partenopeo è un vero incanto. Sono così tanti e fieri i napoletani vip, Patrizia Pellegrino ringrazia la sua splendida città, si veste d’azzurro e confessa che ha i brividi.

Renzo Arbore è al settimo cielo. Mara Venier che adora Napoli perché la considera anche un po’ sua pubblica il video dei tifosi in festa. Tosca D’Aquino pubblica il video di un vicolo di Napoli, la festa prosegue anche oggi.

La poesia di Vincenzo Salemme dice tutto del suo orgoglio di essere napoletano e non solo tifosi del Napoli, campione d’Italia: “Vi prego, adesso non dite che lo scudetto è un’occasione di riscatto,non dite che come festeggiamo noi non sa festeggiare nessuno.Vi prego, non raccontate la nostra gioiacome fosse una buffa commedia.Vi prego, non statevene aldilà del vetro a guardarci,divertiti dal nostro clamore.Vi prego, non siate felici della nostra felicitàcome si è felici quando il meno attrezzato prevale sul forte.Vi prego non fatelo, non siate così ingenui!Se volete un consiglio, vi prego, invidiateci.Perché noi siamo quelli più forti.Perché noi siamo quelli che hanno avuto tanto, anzi troppo.Vi prego, lamentatevi perché siamo i favoriti, i viziati, i troppo ricchi.Di sole, di mare,troppo cuore, sapore, calore.Vi prego, non pensate che questo Napoli sia sazio,non pensate, con un errato senso di superiorità,che questa squadra allegra e possenteabbia finalmente regalato la gioia a una città dolente.Vi prego, non fate questo errore perché noisiamo una città felice.Da sempre.State attenti, vi prego, non abbiamo per niente finito.Noi siamo i campioni d’Italiae abbiamo appena iniziato!”.