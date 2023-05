Marisa Laurito in tendenza sui social: la promessa dopo lo scudetto del Napoli sarà mantenuta?

Manterrà la sua promessa bollente Marisa Laurito dopo la vittoria del Napoli che si è cucito sul petto il terzo scudetto?

Come mai questa mattina sui social, è in super tendenza il nome di Marisa Laurito? Ovviamente come potrete immaginare, il nome dell’attrice campana si lega alla vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli, squadra per la quale la Laurito tifa in modo sfegatato. Poche settimane fa, Marisa Laurito si era sbilanciata facendo una promessa molto importante alla città e anche ai tifosi del Napoli e appunto, in queste ore, dopo che la squadra di Luciano Spalletti ha vinto il suo terzo scudetto, in molti si stanno chiedendo se alla fine l’attrice, rispetterà o non rispetterà questa promessa che ha fatto. Ma che cosa aveva detto l’attrice in merito allo scudetto del Napoli o meglio, che cosa aveva promesso?

“Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere” erano state queste le parole di Marisa Laurito in vista della possibile vittoria del Napoli. E adesso tutti si chiedono la stessa cosa, che farà? Non è tardata ad arrivare la risposta dell’attrice.

Marisa Laurito pronta a mantenere la sua promessa

Marisa Laurito poche ore fa ha spiegato che si, manterrà la sua promessa. E ha spiegato: “Uno scudetto è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”, ha dichiarato dopo la vittoria del terzo Scudetto.

Marisa Laurito pronta a fare festa per lo scudetto del Napoli

“Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”, ha aggiunto l’attrice 72enne.

Marisa Laurito pronta a sfilare per le strade di Napoli dopo lo scudetto?

Tra un “Marisa lo spogliarello?” e un “Mantieni la promessaaaa” sono in tanti che attendono il fatidico momento! E adesso la palla, come si direbbe in gergo calcistico, passa all’attrice. Attendiamo quindi sue notizie per capire quando inizierà questa sfilata per le vie di Napoli, i tifosi, non vedono l’ora.