Che spettacolo Kate Middleton in rosso per il concerto in onore di Re Carlo III

Che spettacolo Kate Middleton in rosso: un look perfetto per la principessa del Galles

Catherine, così la chiamano i media nel Regno Unito, mentre noi più provinciali ci prendiamo la confidanza di chiamarla Kate Middleton, era bellissima ieri sera con un look total red. Via il bianco del giorno dell’incoronazione di re Carlo III, questa volta la principessa è apparsa in pubblico con un completo rosso davvero molto bello ed elegante. E oggi sui giornali di tutto il mondo si parla anche del suo stile; la Principessa del Galles, ha scelto di indossare un look che non è di certo passato inosservato, per per partecipare al Concerto per la festa di Incoronazione ieri sera a Londra. Si è unita al resto della famiglia reale presso l’eccentrico evento musicale tenuto presso il Castello di Windsor, dove si è seduta in prima fila, dando un tocco vibrante al suo stile elegante. La principessa è apparsa splendida in un abito scarlatto di Alexander McQueen che aveva indossato in precedenza per il lancio della pre-campagna di Shaping Us lo scorso gennaio. L’outfit è composto da un blazer avvolgente e asimmetrico con scollatura profonda e pantaloni svasati abbinati.

La principessa ha abbinato l’outfit con una collana d’argento di Van Cleef & Arpels con diversi ciondoli a forma di fiori di varie dimensioni. Il suo look serale è stato completato da un leggero trucco con blush rosato e un sottile effetto smoky eye. Perfetta come sempre Kate Middleton che sembra essere nata proprio per diventare una futura regina.

Il completo rosso di Kate Middleton che piace a tutti

Giacca e pantaloni, questo è solo l’ultimo di una serie di abiti alla moda che la Principessa del Galles ha sfoggiato nel corso del weekend dell’incoronazione. Ieri sera, lei e il principe William hanno incontrato i membri del pubblico a un grande pranzo a Windsor, dove ha optato per un look casual-cool con un blazer di lino azzurro e le sue sneakers Veja preferite. Ciò è seguito sulla scia dello stile decisamente non casual che ha indossato per l’incoronazione formale, in cui la Principessa del Galles sembrava sbalorditiva in un abito ricamato di Alexander McQueen sormontato da abiti da cerimonia blu reale e rossi.

Mentre l’atmosfera del concerto di stasera è più leggera e piena di divertimento rispetto al servizio al Castello di Windsor di ieri, è comunque storica di per sé. Non solo è il primo Concerto per l’Incoronazione, ma è anche il primo concerto pubblico che avrà luogo nel parco del Castello di Windsor. E Kate ha saputo scegliere un look davvero unico. Non economico, va detto, basti pensare che il blazer indossato ieri dalla principessa di Galles costa circa 2000 sterline, ma visto che Kate, non compra per poi lasciare nell’armadio ma riusa i suoi capi di abbigliamento, la rivedremo sicuramente anche in altre occasioni con questo completo rosso che ha davvero messo tutti d’accordo.