Valentina Persia mamma single come Giorgia Wurth, si rivolge a chi giudica

Valentina Persia è mamma single per scelta, come Giorgia Wurth, grazie alla fecondazione assistita

Valentina Persia è mamma single, più volte ha raccontato che deve la gioia di essere mamma a un donatore di seme, grazie alla fecondazione assistita. “Mamme single per scelta” è il libro di Giorgia Wurth, a legarlo lo stesso desiderio di maternità che si è realizzato perché in attesa del principe azzurro hanno preferito la scienza. Valentina Persia è ovviamente dalla parte della Wurth ma lei un principe azzurro l’aveva trovato solo che poi la vita gli ha portato via tutto il suo amore, quelle che di certo avrebbe voluto anche per i suoi figli. E’ la Persia a rivolgersi a chi giudica le mamme single per scelta, augura a loro la stessa felicità.

Giorgia Wurth il libro sulle mamme single per scelta

L’ex naufraga ma soprattutto attrice comica, in occasione della presentazione del libro della 43enne ha commentato: “Sempre e comunque verità di pancia e di cuore …è stato un piacere ascoltarti e un onore esserci …Grata alla vita per essere madre e a chi giudica auguro una vita altrettanto felice”.

Il sostegno a Giorgia Wurth e al suo libo è ovviamente totale, la scrittrice ha così presentato la sua opera: “Qualcuno sostiene che tutte le MADRI, quando partoriscono, sono SINGLE. Le protagoniste di questo viaggio lo sono davvero. E per scelta. – racconta chi sono le vere mamme single per scelta – Sono donne autonome, istruite, realizzate, economicamente indipendenti. Spesso vicine o sopra i quaranta, ma a volte anche giovanissime, con le idee molto chiare, che invece di accontentarsi o scendere a compromessi con uomini che non amano, o non amano più, o non trovano, decidono comunque di diventare mamme. Da sole. Donne che tra l’attesa del Principe Azzurro e l’affidabilità della scienza, scelgono la seconda”.

Non piacerà a tutti questo titolo ma la Wurth aggiunge: “Eppure queste madri spesso si sentono dire: “Ma non potevi andare col primo che passa? Non potevi andare a Cuba a farti mettere incinta?”. Viene da sorridere e lei spiega che è ovvio che avrebbero potuto fare così ma hanno fatto una scelta diversa e lei nel libro spiega tutto.

Poi il grazie proprio a Valentina Persia: “Grazie adorata Valentina Persia per avermi supportato e fatto tanto, tanto ridere. Che madre incredibile sei”. Ed è stata l’attrice comica 51enne a svelare un po’ di tempo fa di avere sofferto di depressione post parto, senza nascondere nulla.