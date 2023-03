Valentina Persia, il compagno l’aveva preparata alla sua morte

Il compagno di Valentina Persia l'aveva preparata alla sua morte ma non era con lui quando è successo

Valentina Persia ha raccontato più volte del compagno che purtroppo non c’è più. A Oggi è un altro giorno confida che l’ha amato sapendo che sarebbe morto presto, che non avrebbe avuto una vita lunghissima. Innamorata dei due figli, del cagnolino e della sua vita Valentina Persia non ha un nuovo amore ma ricorda ancora una volta il compagno che ha perso. E’ morto per un problema al cuore, una cardiopatia congenita. La Persia racconta che lui sapeva che sarebbe morto giovane e aveva cercato di preparare anche lei. Ricorda che Maurizio Costanzo li ha aiutati. Era la prima volta che lo incontrava, era stata chiamata per la promozione di un suo spettacolo teatrale al Parioli ma prima di partecipare al Maurizio Costanzo Show era prassi per tutti gli ospiti di passare dal suo ufficio. A Valentina Persia chiese subito della sua situazione sentimentale e se si sarebbero sposati. A Costanzo raccontò dei problemi di salute del fidanzato e lui si propose subito per aiutarla inviandola in un centro specializzato a Pavia, a nome suo, da un luminare che conosceva. Andarono, ci fu la visita e un seguito ma purtroppo dopo poco morì. Non dimenticherà mai quello che ha fatto per lei Maurizio Costanzo.

Valentina Persia e il grande amore per il compagno che sapeva sarebbe morto

Non ha provato rabbia per la sua morte perché era preparata, il suo compagno l’aveva preparata. “In 4 anni lui ha avuto un infarto l’anno e quindi mi ha detto ‘morirò presto, morirò giovane ma tu dovrai continuare a fare quello che fai perché la cosa più bella è vedere sorridere la gente grazie a te’ il dolore è tanto ma sono sempre rimasta al suo fianco”.

Non era però con lui il giorno in cui è morto, questo è un altro dolore: “Non ero con lui soltanto il giorno che purtroppo è venuto a mancare perché io stavo facendo questo spettacolo che si chiamava ‘Single per forza’. Lui ha visto il debutto e poi è tornato a Catania perché lui era di Catania. E la notte tra il 3 e il 4 dicembre purtroppo lui si è spento. La sorella è entrata dentro casa sfondando la finestra e l’ho saputo al telefono”.

“Come si può stare con una persona sapendo che la perderai? Ha richiesto una grande forza” immagina Serena Bortone. “Un grande amore, un grande amore” è la risposta di Valentina Persia, niente di più semplice e vero.