Chiara Ferragni spiega alla ragazzina di 11 anni la sua foto senza veli: l’avrà convinta?

La risposta di Chiara Ferragni a Giulietta, una ragazzina di 11 anni che le ha chiesto perché si mostra senza veli

La foto di Chiara Ferragni quasi senza veli, quella con il perizoma e il lato B bene in vista allo specchio ha scatenato molti. L’influencer ha risposto solo alla ragazzina di 11 anni che ha espresso il suo pensiero chiedendole qual è il messaggio di quella foto per le ragazzine. Giulietta ha una mamma di 34 anni che pubblica le foto in costume al mare, è bella la sua mamma ma non la fa vergognare come pensa che invece accadrà un giorno a Vittoria.

Chiara Ferragni in quel selfie non pubblicizza niente, deve esserci a tutti i costi un messaggio e lo spiega a Giulietta. Il commento della giovanissima follower di Chiara Ferragni è l’esempio perfetto di come nessuno dovrebbe vedere quella foto. C’è imbarazzo, c’è vergogna e invece dovrebbe essere tutto normale.

I commenti di alcuni follower sono volgari, quelli sì. La Ferragni può non piacere in quello scatto ma cosa mostra? Un corpo. Copre il seno con la mano e non c’è nulla che dovrebbe far vergognare lei o gli altri. Giulietta ha ragione perché se lo facesse sua mamma sarebbe una vergogna, perché non siamo abituati a mostrare un corpo senza pensare che è sbagliato. Non c’è volgarità in quella foto ma la ragazzina di 11 anni la vede perché gli adulti la vedono prima di lei.

La domanda di Giulietta a Chiara Ferragni

Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare , compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti , mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette e ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento.

Giiulietta ricorda a Chaira Ferragni che la sua Vitto tra non molti anni potrà vedere le foto della sua mamma su Internet perché restano lì e si vergognerà

Ancora sicuri che una ragazzina di 11 anni sia l'artefice del commento alla foto di Chiara e non la madre che per un po' di visibilità in più abbia approfittato di tutto questo?Visto che la figlia fa equitazione e gareggia e che un po' di visibilità in più non guasta?#Ferragni pic.twitter.com/zLYnoINobG — – Ma_rcell0 – (Andate a lavorare) (@Ma_rcell0) May 27, 2023

Chiara Ferragni risponde alla ragazzina di 11 anni