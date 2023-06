Una macumba su Oriana e Daniele: spunta la magia nera sulla coppia e la Marzoli è terrorizzata

E adesso spunta anche una macumba sugli Oriele: che cosa sta succedendo tra Oriana e Daniele

In queste room di Twitter, bisogna dirlo, che noi frequentiamo molto poco, succede di tutto. Eppure per iniziare a movimentare le nostre giornate dovremmo farlo più spesso. Pensate che questa notte, Oriana Marzoli si è nuovamente intrattenuta con le sue fan che hanno cercato ci consolarla dopo la fine della storia con Daniele dal Moro ma che le hanno fatto anche delle rivelazioni.

Una donna in particolare, ha raccontato alla Marzoli che qualche giorno fa, in una room in cui si parlava degli Oriele, è stato invitato uno stregone che avrebbe fatto alla coppia una sorta di macumba. Una maledizione diciamo, per interrompere la relazione.

Sarà vero o non sarà vero? La signora non ha partecipato alla room per cui non sappiamo quanto ci sia di fondato nel suo racconto.

Una macumba social sugli Oriele: la rivelazione che non ti aspetti

Ieri sera dunque, una follower di Oriana Marzoli ha raccontato:

Scusami tesoro ma devo farti una rivelazione. Qualche sera fa, tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, una room fatta da alcune finte fan, è stata fatta con un mago. Io non ci sono entrata perché queste cose mi fanno spavento. Hanno fatto una room per fare una macumba contro di te, contro di voi, contro la coppia.

E ancora:

Poi però dopo 48 ore è successo il devasto. Io te lo sto dicendo per metterti in guardia e farti capire i personaggi. Io non mi sognerei mai di fare una room per fare una macumba contro una coppia. A me spaventa solo l’idea di questa cosa. Noi fan siamo state in ansia. Ti garantisco che alcune si spacciano per tue fan, ma chi fa queste cose non è un vero fan fidati…

E sui social ovviamente, tutti a commentare

Oriana si e strozzata appena ha sentito che le orianistas hanno fatto la macumba per farla lasciare con Daniele #oriele pic.twitter.com/BLSpp6et05 — Nati❤ (@LaBulgaraTrash) May 31, 2023

La risposta di Oriana alla presunta macumba

Oriana ha spiegato che tra lei e Daniele le cose non andavano bene da giorni e che stenta a credere che sia colpa di una macumba se la storia è finita. Ma fa riflettere che sui social, ci siano stanze in cui si parla di amore e si facciano anche macumbe…

Adesso però mi spavento pure io! Però devo dire che le cose non andavano benissimo ultimamente, quindi non penso che sia stata la macumba…

Insomma questa soap degna del Grande Fratello VIP 7 non smette di regalarci pagine interessanti da raccontare ma qualcosa ci dice che siamo solo all’inizio e che anche nei prossimi giorni ne ascolteremo delle belle. Restate connessi!