Tra Emma, Stefano De Martino e Belen un legame importante come mostrano le foto al ristorante

Le foto di Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen insieme al ristorante dopo la festa dello scudetto del Napoli

Il gossip non dimentica e invece Emma Marrone ha da tempo perdonato Stefano De Martino e da tempo ha anche capito che Belen le piace, che possono essere amiche e infatti lo sono. Forse la foto che li ritrae a pranzo tutti insieme dopo la festa dello scudetto del Napoli zittirà per sempre il gossip.

Non sono i protagonisti a pubblicare la foto al ristorante ma una pagina gestita dai fan della cantante, stanchi di dover difendere Emma per una storia d’amore che si è trasformata in una bellissima amicizia. Emma e Stefano da ex fidanzati sono diventati amici ma fanno davvero parte uno della vita dell’altro.

La polemica sul gelo tra Emma e Stefano De Martino

In effetti subito dopo l’esibizione di Emma Marrone allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli era sembrato che la cantante e il presentatore dell’evento non volessero apparire insieme. Sui social tutti erano dalla parte dell’artista salentina, come se dopo tanti anni la sua azione fosse una giusta vendetta.

E’ stata Emma a spiegare il mattino successivo che è assurdo che le persone pensino una cosa del genere, a raccontare che lei Stefano alle sue spalle non l’aveva visto né sentito. Non è bastato a tutti, una spiegazione che non ha convinto del tutto.

Sono passati più di dieci anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno un figlio, hanno superato due separazioni e chissà quante crisi, il loro amore è reale, proprio come il legame che da un po’ di tempo c’è per il trio. Il tradimento e le lacrime sono solo un lontano ricordo, del tutto superato. Il 4 giugno allo stadio del Napoli Emma era presente e se davanti al pubblico non ha salutato De Martino non è stato così prima e dopo la festa.

La foto al ristorante chiarisce tutto

Emma ha spiegato che è orgogliosa di Stefano De Martino, che è una persona a cui vuole un mondo di bene, che non sarebbe mai scappata. Ma è la foto a pranzo tutti insieme che porta il silenzio e che fa apprezzare ancora di più il legame che c’è tra Emma e Stefano, ma anche con la sua famiglia.

Emma e Belen sono diventate amiche, il passato è davvero troppo lontano, i due ex di Amici erano giovanissimi. Le abbiamo viste insieme a Le Iene, e non è la prima volta, complici come poche donne riuscirebbero ad essere dopo la loro storia.