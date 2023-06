Stefano ed Emma si sfiorano ma lei scappa via e il mormorio social non manca

Emma e Stefano si sfiorano ma non si "calcolano" e i commenti fioccano sui social dopo la serata per la festa del Napoli

Se si fossero salutati si sarebbe creata la solita polemica e il solito pettegolezzo; se avessero fatto qualche battuta oggi saremmo tutti qui a parlarne. Non hanno invece detto nulla Stefano de Martino ed Emma Marrone insieme sullo stesso palco ieri per la festa scudetto del Napoli, che ha visto lo stadio Maradona accendersi e brillare grazie al talento di tanti artisti che hanno omaggiato la città.

Non hanno detto nulla Stefano de Martino ed Emma che si sono praticamente solo sfiorati sul palco. Ma anche questo è bastato a infiammare il pubblico che stava seguendo lo spettacolo di Rai 2. E i commenti, anche stavolta, non sono mancati.

Se infatti Belen Rodriguez ed Emma, avevano “rotto l’internet” come si suol dire, con quella foto insieme nell’ultima puntata a de Le Iene, nel caso della cantante e Stefano, è successo qualcosa di simile, ma per via della loro reazione un po’ fredda sul palco di Napoli.

Emma e Stefano insieme alla festa del Napoli-Ultimenotizieflash.com

Emma e Stefano insieme per la festa del Napoli: fan delusi

Emma è salita sul palco dello stadio Maradona e ha acceso i cuori di tutti i tifosi cantando Napule è di Pino Daniele. Poi però neppure si è voltata quando Stefano è arrivato dietro di lei per salutarla o per fare due chiacchiere come aveva fatto con tutti gli altri cantanti arrivati allo stadio.

Emma che scappa da Stefano De Martino: pic.twitter.com/e5ftiiWTEj June 5, 2023

“Grazie, grazie, forza Napoli sempre“ ha detto Emma andandosene subito via.

Stefano da solo sul palco, ha invece omaggiato la sua ex con queste parole:

Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi

Sui social dunque, decine di commenti, di chi si aspettava di ascoltare uno scambio di battute, qualche parola, ma nulla. E poi ci sono sempre i grandi nostalgici, quelli che non smettono mai di ricordare il tempo in cui, Stefano ed Emma, erano una delle coppie più amate della scuola di Amici.