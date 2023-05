Le Iene: Emma e Belen Rodriguez insieme per l’ultima puntata ma tornano i vecchi ricordi

I follower apprezzano le foto di Emma e Belen insieme per Le Iene ma non manca l'ironia

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme per l’ultima puntata de Le Iene e i ricordi cadono a pioggia sulle foto pubblicate dalla cantante. “TI sblocco un ricordo” scrive Emma dando appuntamento su Italia 1 questa sera con la super Belen. E’ così che la chiama “Super Belen Rodriguez”, oggi che sono quasi amiche e di certo sono ex nemiche. In comune hanno Stefano De Martino, ex per Emma Marrone, ma dicono che potrebbe essere di nuovo ex anche per la showgirl argentina.

Crisi attuale o meno tutti ricordano quando la cantante intonava Bella senz’anima nello studio di Amici dopo l’addio di Stefano proprio a causa di Belen. Sono passati così tanti anni e intanto i due ex sono diventati amici e questa sera le due ex rivali saranno insieme a Le Iene. Una nel ruolo di padrona di casa, conduttrice, l’altra ospite, ma scopriamo qualche anticipazione della serata.

Emma chiude l’ultima puntata de Le Iene

Belen, sperando senza cadute e senza assenze dell’ultima ora, sarà alla conduzione accompagnata da Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. Emma nel corso della puntata canterà alcuni dei suoi brani più famosi e anche l’ultimo singolo Mezzo mondo, che anticipa il nuovo album.

Tra i commenti dei follower l’ironia non manca, chiedono ad Emma di cantare ancora una volta Bella senz’anima ma in tanti si complimentano anche per la sua maturità, per avere superato da tempo quel vecchio tradimento. Ma erano tutti più giovani, anche se si racconta che Stefano De Martino non ha perso il vizio e che non sia il più fedele dei mariti.

Emma e Belen danno appuntamento a Le Iene

Emma pubblica la foto con Belen che non è venuta benissimo

“Quando ti vendichi pubblicando una foto dove lei è uscita orrenda” commenta una fan di Emma che evidentemente non supererebbe il tutto come ha invece fatto la cantante. E’ davvero difficile che Belen non venga bene in foto anche se i due scatti non sono perfetti ma regalano emozioni a chi stasera non perderà l’appuntamento con Le Iene.

L’ultima puntata de Le Iene

Puntata del 23 maggio 2023 e in studio oltre ad Emma ci saranno anche Paola Barale e Martin Castrogiovanni. Tra i servizi previsti non può mancare un reportage sull’alluvione in Emilia Romagna, vedremo i danni causati dal maltempo e non solo. Spazio anche alla presunta veggente che il 3 di ogni mese dice di vedere la Madonna sulla collina di Trevignano Romano, un’ultima parte dedicata a Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia.

Intanto, Emma ha pubblicato le foto che anticipano l’ultima puntata delle Iene e Belen Rodriguez non ancora, non ha ancora condiviso. In realtà Belen non pubblica nulla da due giorni, da quando il gossip è tornato a raccontare della presunta nuova crisi tra lei e Stefano.