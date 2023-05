Ennesima crisi per Stefano De Martino e Belen, per il gossip è ufficiale

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra si siano lasciati di nuovo, l'ennesima crisi, parla l'esperto di gossip

Ancora una volta si parla di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e questa volta sembra sia tutto vero. E’ l’esperto di gossip Amedeo Venza a rendere ufficiale quella che lui crede sia l’ennesima crisi per la coppia. Aveva annunciato che c’era una coppia famosa in crisi e aveva fatto innervosire più di un personaggio noto ma non si riferiva a Stefano e Belen. Dopo l’ennesimo pettegolezzo sul conduttore e la showgirl ecco che saltano fuori i loro nomi. In una storia Instagram Amedeo Venza sembra non avere dubbi e oltre al dispiacere annuncia che c’è di nuovo aria di crisi. Belen e Stefano De Martino proseguono con il silenzio, non hanno alcuna voglia di parlare, non si mostrano insieme da qualche settimana, anche se lui è con Santiago ma non sotto lo stesso tetto con Belen. Cosa è successo dopo Pasqua?

Cosa è successo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez?

L’ultimo post della coppia risale a Pasqua, in quel periodo hanno anche festeggiato il compleanno del figlio, erano a Napoli con la famiglia al gran completo, poi il silenzio. Fino a quando nei giorni scorsi la showgirl argentina ha pubblicato la copertina di un libro, stava leggendo qualcosa sugli amori difficili. Questo il titolo del libro di Italo Calvino, Gli amori difficili. Ma non è solo questo evidentemente a far spettegolare.

“C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen” scrive Venza che aggiunge altro. “L’ennesima crisi, mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!”. Dunque, è tutto vero? La coppia è scoppiata di nuovo? Questa volta sembravano pronti a stare insieme per sempre, consapevoli di tutte le difficoltà ma anche che il loro amore è così grande da non riuscire a stare separati.

Di errori ne hanno fatti tanti, la Rodriguez non ha nascosto i tradimenti del marito, cosa di cui Stefano De Martino non ha invece mai parlato. Nel tempo sono saltati fuori vari nomi ma non c’è mai stata alcuna conferma. Belen ha invece vissuto ogni amore alla luce del sole, ha vissuto altre storie importanti durante la separazione, prima con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese con cui ha avuto la splendida Luna Marì. Hanno più volte parlato anche della piccolina ma adesso deve essere accaduto qualcosa. Attendiamo che i diretti interessati parlino, che confermino o smentiscano tutto. Il gossip non ha dubbi, l’esperto di gossip conferma tutto e tutti gli indizi sembrano andare verso la stessa direzione.