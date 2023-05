Belen e Stefano De Martino in crisi per una foto della Rodriguez

Cosa c'è di vero in quella foto e nella crisi tra Belen e Stefano De Martino?

Si continua a parlare della crisi, presunta, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, loro restano in silenzio, ma cosa c’è di vero? Ogni tanto Belen e Stefano smentiscono ma questa volta non dicono nulla, tutto è nato con una foto pubblicata dalla showgirl argentina. Lei è a Milano e si divide tra lavoro e figli, lui è sempre più spesso a Napoli, per lavoro, viaggia tanto tra tv e teatro. Quando sono insieme non amano mostrarsi, hanno capito che è meglio proteggerla davvero la vita privata. Belen però ha pubblicato una foto e tutti adesso parlano di crisi, di nuova separazione, addirittura di rottura. L’argomento dell’addio salta fuori di nuovo, non fanno in tempo a dichiararsi felici che arriva un indizio pronto a smentirli.

La foto di Belen rivela un amore difficile?

La Rodriguez al lavoro, a casa con i figli, al parco, con i collaboratori, con le amiche di sempre, con la famiglia. Sempre bellissima e appare serena ma pubblica una foto, la copertina di un libro che evidentemente sta leggendo. E’ di Italo Calvino, Gli amori difficili. Una foto pubblicata ieri ma che senza sosta ha dato il via ai soliti pettegolezzi.

E’ un indizio? E’ un avvertimento? E’ la voglia di Belen di approfondire quelli che sono gli amori difficili? Perché senza dubbio il suo con Stefano De Martino è stato un amore a dir poco difficile, forse lo è ancora. I fan della coppia sono scattati e le voci sulla presunta crisi ipotizzano l’ennesima separazione.

I personaggi famosi vivono anche di gossip, forse Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ne hanno più bisogno ma avendo un gran seguito è ovvio che quando sui social arriva un dettaglio quello diventa subito un indizio. Belen ha già smentito la terza gravidanza, insieme a Pasqua hanno smentito la crisi mostrandosi felici a Napoli con tutta la famiglia al gran completo. Poi per la festa di compleanno a Milano di Santiago erano separati, causa lavoro del conduttore. Adesso il libro e dalla lettura di Belen il gossip ipotizza qualche problemino di coppia. Si attende la smentita.