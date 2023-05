Stefano De Martino e Belen zii, l’annuncio arriva per la festa della mamma

Stefano De Martino e Belen diventano zii, l'annuncio arriva per la festa della mamma con torta, fiori ed ecografia

Che emozione ieri per Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la notizia che stanno per diventare zii perché Adelaide è incinta. La sorella di Stefano De Martino è in dolce attesa e ha scelto il giorno della festa della mamma per annunciare che presto la famiglia sarà più numerosa e più bella. Per il conduttore 33enne è il primo nipotino, anche per Belen perché sia Cecilia che Jeremias non sono ancora genitori. Adelaide De Martino ha 28 anni e una storia d’amore importante con Diego Di Domenico che è già padre di una bambina nata da una precedente relazione. Prima l’annuncio della futura mammina e poi gli auguri del suo compagno a lei che sarà di certo meravigliosa nel suo ruolo più dolce. La sorella di Stefano De Martino ha riunito tutte le donne della sua famiglia, rose rosse e una golosa torta, l’ecografia per l’annuncio e il sorriso di tutti.

Stefano De Martino diventa zio, Adelaide è incinta

“Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me” ha scritto la sorella del conduttore annunciando subito dopo la dolce attesa.

“Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”. Una foto con le sue zie e la sua mamma, poi il post del suo compagno che Stefano aveva presentato sui social nel giorno del compleanno della sua mamma.

“Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! E’ il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!”.

Tra qualche mese arriverà il primo cuginetto o la prima cuginetta di Santiago. Tutti attendevano l’annuncio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma nonostante il desiderio della coppia non è ancora arrivato il momento della cicogna. L’annuncio è arrivato invece da Napoli e la prossima festa della mamma per la famiglia di Stefano e Belen sarà ancora più dolce.