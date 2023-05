Stefano De Martino festeggia il Napoli mascherato tra la folla: “Sono senza parole, è bellissimo”

Stefano De Martino ha festeggiato il Napoli tra la folla ma ha fatto di tutto per non essere riconosciuto

Sono giorni di festa a Napoli e ieri sera anche Stefano De Martino era tra la folla a festeggiare con tutti i tifosi napoletani lo scudetto atteso per anni. Abbiamo visto tantissimi napoletani vip in piazza e per le strada della città scegliere ognuno il proprio modo per ringraziare la squadra, per attirare l’attenzione, per mostrare tutta la felicità per la vittoria. Se Francesco Paolantoni ha avuto il coraggio di passeggiare sul meraviglioso lungomare di Napoli coperto solo da una pentola con la pasta e patate, Stefano De Martino è stato molto più discreto, il più discreto. Il conduttore già nella sua città per le puntate di Bar Stella voleva godersi la festa senza essere riconosciuto, voleva vivere le emozioni da tifoso evitando di essere riconosciuto. E’ un po’ il rovescio della medaglia dei personaggi famosi: spesso non possono concedersi una passeggiata in tutta tranquillità. Stefano De Martino ha però trovato il modo giusto per godersi la festa per le strade della sua amata Napoli.

Stefano De Martino in incognito tra le strade di Napoli

Aveva già festeggiato sui social, aveva già festeggiato con gli amici e il suo gruppo di Bar Stella, aveva già mostrato le immagini della sera in cui la squadra ha avuto la certezza di avere il terzo scudetto. Bandiere, fuochi d’artificio, brindisi e risate ma ieri sera Stefano De Martino si è emozionato.

Coperto da una maschera, dalla sciarpa del Napoli e dal cappellino, Stefano De Martino era irriconoscibile. L’atmosfera di festa gli ha reso possibile utilizzare tutto questo per coprire il viso, per passare inosservato. Tra le storie di Instagram ha cercato di mostrare un po’ delle emozioni che stava vivendo. Era senza parole, entusiasta come un bambino che vede per la prima volta chissà quale meraviglia.

A Napoli Stefano De Martino è anche impegnata al Teatro Augusteo ed è lì che ha incontrato Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli Calcio. Tra i due c’è stato un simpatico scambio di battute; dietro le quinte dopo lo spettacolo hanno chiacchierato e l’ex ballerino ha commentato: “Lo spettacolo si interrompe qui, il presidente mi ha ingaggiato per 6 milioni di euro all’anno!” addio teatro inizia a giocare a calcio. Ma è solo l’euforia del momento, la vittoria di una squadra che Stefano ha nel cuore.