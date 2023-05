Stefano De Martino parla del legame con Luna Marì

Sono dolcissime e importanti le parole che Stefano De Martino sceglie per raccontare del legame con Luna, la figlia di Belen

Stefano De Martino parla di Luna Marì, la figlia di Belen, racconta della sua famiglia allargata e del ruolo che ha nella vita della piccolina. Certo la dolcissima Luna è ancora molto piccola e il conduttore precisa subito che un padre ce l’ha e che lui non alcuna intenzione di sostituirlo. Già in passato avevamo scoperto come Luna Marì chiama Stefano De Martino, l’aveva svelato Belen pubblicando un video. L’ex ballerino conferma il nome tenerissimo con cui lo chiama la bambina, lo fa tra le pagine del settimanale Oggi. Luna Marì è nata il 12 luglio 2021, dalla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Poco dopo la sua nascita l’ex coppia ha iniziato a capire che non erano fatti l’uno per l’altra, che Belen forse era sempre e ancora innamorata dell’ex marito, che Antonino Spinalbese non poteva essere l’uomo per lei. Sono però riusciti subito ad instaurare un rapporto importante per Luna, da sempre Antonino è presente nella sua vita e lo sarà per sempre. E’ da qui che parte la considerazione di Stefano, perché un padre Luna Marì ce l’ha.

Luna Marì è dolcissimo il nome con cui chiama Stefano De Martino

“Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo, lei mi chiama Tèté” ha svelato il conduttore napoletano. Non è tutto perché ha anche confidato cosa ha pensato quando Belen era in attesa della bambina, quando è nata Luna, se ha sofferto, se ha provato dolore.

“Ma no, in quel periodo tra noi sembrava tutto chiuso. Ho solo pensato: ‘E’ un momento così speciale della sua vita e io non ci sono’” e con questo Stefano De Martino ha davvero spiegato che tra lui e Belen anche quando sembrava non ci fosse più amore c’era sempre un legame forte.

“Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tété, ancora non riesce a dire Stefano”. Non è semplice avere una famiglia allargata, soprattutto la loro. Belen Rodriguez ne ha parlato più volte amando ancora di più suo marito per avere accettato tutto. E’ questo che li tiene insieme, l’amore, e non per tutti.