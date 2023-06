Emma Marrone infastidita: “Non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene”

Emma Marrone nel video chiarisce cosa è accaduto ieri sera allo stadio Maradona di Napoli tra lei e Stefano De Martino

Ieri Emma Marrone allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è goduta la festa per lo scudetto come migliaia di persone e con la presentazione di Stefano De Martino. Questa mattina Emma ha letto di tutto e poco fa tra le storie Instagram ha chiarito cosa è accaduto tra lei e Stefano.

Dopo la sua esibizione durane la festa dello scudetto del Napoli, la sua Napule è, il suo omaggio alla squadra di calcio, a Pino Daniele e alla magnifica città, Emma è andata via senza attendere l’arrivo di Stefano De Martino. In tanti hanno subito pensato ad un nuovo problema tra loro.

Emma scappa da Stefano De Martino e vince?

Una specie di rivalsa, la vendetta di una donna che dopo essere stata tradita, tanti anni fa, ha atteso che il piatto diventasse freddo per colpire Stefano: è davvero accaduto questo tra i due ex? La storia d’amore tra loro risale all’epoca di Amici, tutti ricordano che con l’arrivo di Belen esplose la tempesta, un amore che è diventato famiglia.

Possibile che Emma abbia davvero fatto ciò che commentano in molti, che sia scappata vedendo arriva Stefano, che sia andata via sentendo la sua voce? Lei entusiasta per la serata e un molto meno per i pettegolezzi ha voluto chiarire tutto.

Emma chiarisce cosa è accaduto allo stadio con Stefano

E’ stato meraviglioso, è stata un’esperienza incredibile, non potete capire un’energia stupenda. Mi dispiace solo che stamattina sto leggendo degli articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà in realtà non c’è nessun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50.000 persone straordinarie e sono tanto orgogliosa di lui. Solo che avevo io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me quindi, volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e per la quale sono veramente te orgogliosa. Quindi, state sereni che è tutto a posto.

Emma inizia la sua spiegazioni con il sorriso che però diventa amaro sul finale perché non le fa piacere dovere spiegare, far comprendere agli altri che non c’è bisogno di spettegolare e notare ciò che non esiste.

“Io non scappo mai” lei che spegne tutte le polemiche sul nascere REGINA.✈️ pic.twitter.com/0O7YK4yiCh — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) June 5, 2023

Emma ha chiarito anche con Belen

E’ da molto tempo che Belen ed Emma hanno chiarito, anche solo con un abbraccio, di recente le abbiamo viste insieme anche a Le Iene. La storia tra Belen e Stefano De Martino ha avuto un seguito importante e ancora dura, hanno costruito una famiglia, non era una scappatella del ballerino napoletano. Anche per questo Emma non potrebbe mai avere del rancore.

Stefano ed Emma sono amici

Più volte hanno entrambi confidato che con il passare del tempo i sentimenti si sono trasformati, passata la rabbia un po’ alla volta è arrivato il bene, un legame importante confermato da tutti e due. Si conoscono da ragazzini, hanno condiviso i banchi della scuola di Amici, oggi i palchi importanti e nessuno dei due scappa. Emma non sapeva che Stefano fosse dietro di lei ieri sera e lui le ha lasciato il suo spazio, ricambiando la stessa ammirazione.