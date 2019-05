Cosa mangia Kate Middleton? Deve sempre avere del cibo in auto (Foto)

Kate Middleton 37 anni e tre gravidanze e sempre un fisico perfetto, anzi forse anche troppo magra, ma cosa mangia (foto)? Se lo chiedono in molti e in giro ci sono anche varie informazioni sulla presunta dieta di Kate Middleton, si parla di dieta Dukan prima delle nozze con William, poi di dieta Parker durante la prima gravidanza e dopo. Di certo la duchessa di Cambridge pratica tanto sport, lo fa da sempre ed è il modo migliore per stare in forma ma in realtà nessuno sa di preciso che dieta segua o altro. C’è però una curiosità, deve sempre avere del cibo in auto. Nessun mistero sulla sua alimentazione, nessuna mania o chissà cosa, la motivazione è molto semplice. Sembra che Kate viaggi sempre con una “schiscetta” in auto, ovvero che in un portapranzo forse di plastica metta degli snack o del cibo pronto. Il Giornale riporta la notizia curiosa e racconta che la moglie del principe William d’Inghilterra viaggia molto, in auto trascorre molto tempo ed è spesso di corsa impegnata tra un evento e un altro. Desidera e deve essere sempre puntuale nei luoghi e le manifestazioni in cui deve presenziare, così ecco che un lunchbox dietro è sempre utile.

KATE MIDDLETON PORTA SEMPRE DEL CIBO IN MACCHINA

Dovrà pur mangiare Kate e per rifocillarsi durante gli spostamenti non c’è niente di più comodo. La schiscetta in questo caso sarà magari reale; non a caso è più volte apparsa sul sedile posteriore dell’auto nelle varie foto ufficiali. Kate Middleton non è però l’unica ad avere questa abitudine.

Anche altri membri della famiglia reale, della famiglia Windsor, hanno questa abitudine di tenere qualcosa che offra loro conforto. Tutti avrete visto almeno una volta nelle foto la coperta con cui la regina Elisabetta copre le gambe durante i mesi freddi o magari l’acqua Hildon di Meghan Markle. Per Kate del cibo salutare per rifocillarsi ed evitare perdite di tempo è la coccola giusta.