Vanessa Incontrada vince ancora contro gli insulti social per il suo fisico: energia e sorriso mettono tutti ko (FOTO)

E’ brutto vedere come i social siano una piazza per persone che non hanno nulla di meglio da fare che insultare le donne che non hanno una 38 e che hanno voglia di mostrarsi in tv o sui loro profili. E’ successo tre volte in questi ultimi giorni: un body shaming vergognoso prima nei confronti di Elisa Isoardi che ha postato su Instagram una foto al mare in costume da bagno ed è stata travolta dagli insulti; è successo con Valentina Vignali che nella casa del Grande Fratello 16 ha preso qualche chilo e una volta uscita dal gioco si è trovata da dover rispondere alle offese di migliaia di imbecilli. E questa sera il giochetto social va contro Vanessa Incontrada, protagonista dei Seat Music Awards 2019. Lei al fianco di Carlo Conti è perfetta: travolgente, solare, empatica, piena di energia. Forse si, non porta una 38, è burrosa, è formosa ma è bellissima. E se anche non lo fosse, questo non giustificherebbe tutte le persone che da oltre mezz’ora stanno usando i social solo per offenderla. Come se una conduttrice, e non è il caso di Vanessa, dovesse necessariamente essere bella, non solo brava.

Ma del resto la conduttrice è ormai abituata a queste offese e non ci fa più neppure caso. E anche noi ci vogliamo concentrare su altro. Vanessa infatti, oltre a essere bellissima, è una delle poche conduttrici con la quale Carlo Conti condivide il palco, e questa è anche la dimostrazione della bravura della spagnola.

Ma Vanessa s'è magnata Claudio Bisio? #SEATMusicAwards19 — Marco Bux (@MarcoBuqs) June 5, 2019

VANESSA INCONTRADA AI SEAT MUSIC AWARDS: SCOLLATURA SENSUALISSIMA

Mettiamo quindi da parte le critiche becere ( e ribadiamo anche in questa occasione che i vip dovrebbero denunciare tutti questi bulletti che si nascondono dietro una tastiera, forse passerebbe loro la voglia di offendere) e concentriamoci sulla bellezza di Vanessa Incontrada che questa sera indossa un elegantissimo abito nero con una scollatura davvero sensualissima.

Che ne pensate del look di Vanessa?

Per fortuna c’è chi la pensa in modo diverso..

Io trovo bellissima VANESSA INCONTRADA.



È una donna che è fiera delle sue curve e le mostra con grande orgoglio…



MERAVIGLIOSA! #SEATMusicAwards19 pic.twitter.com/wahdYlu8R1 — Michele Decellerini (@Decellerini3020) June 5, 2019

