Elisa Isoardi criticata in costume ma finalmente c’è una donna come tante sui social (Foto)

Che Elisa Isoardi sia ingrassata da quando ha iniziato la sua avventura a La prova del cuoco non è certo una novità, lei stessa l’ha ripetuto di continuo durante le dirette del suo cooking show (foto). Succede poi che qualche giorno fa ha pubblicato la sua prima foto in costume, la prima che anticipa l’estate. Costume nero intero, uno di quelli già indossati la scorsa estate, risate in riva al mare seduta semplicemente sulla sabbia accanto a una carissima amica e sono arrivate le critiche di cattivo gusto. Non ci sembra che Elisa Isoardi sia una modella, ma anche se lo fosse gradiremmo vedere più le sue nuove curve che l’assenza di ogni forma femminile che troppo spesso notiamo in passerella. La Isoardi potrà non stare simpatica a tutti, non piacere a tutti con il suo modo di condurre ma per il resto offenderla dicendole di mettersi immediatamente a dieta è cosa ben diversa. In base a quali regole Elisa Isoardi non è in forma? Solo perché la pancia non è più piattissima, le gambe non solo scheletriche e i fianchi più arrotondati rispetto al passato? La maggior parte delle donne in spiaggia farebbero di tutto per essere proprio come lei e molte sono come lei e sono le stesse che non vorrebbero più vedere in passerella solo modelle magrissime e troppo tristi, manichini più che donne.

ELISA ISOARDI IN COSTUME E’ LA PRIMA FOTO AL MARE DOPO LA PROVA DEL CUOCO

Ci vuole tanta autostima e coraggio per mostrarsi in costume se fino a pochi mesi prima c’erano dei chili in meno e sapendo che gli insulti arriveranno. “Cara Elisa, sicuramente avrai avuto dei grossi dispiaceri in campo sentimentale, il campo professionale mi pare che ti stia dando enormi soddisfazioni. Perciò mi chiedo? Perché sei ingrassata così tanto?L’estate passata eri una bellezza, ora stai proprio male. Ti prego, mettiti immediatamente a dieta” è uno dei tanti messaggi.

“Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col c*lo basso e con i polpacci da cinghiale” è un altro commento che non merita parole. E’ Elisa che ha pubblicato la foto, non è certo stata rubata. Forse non basterà l’esempio della Isoardi ma si aggiunge di certo alle modelle curvy, ai tanti messaggi positivi di personaggi del mondo dello spettacolo che condannano il body shaming. Prima o poi tutte troveranno il coraggio di mostrare la normalità.