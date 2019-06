Elisa Isoardi in vacanza dopo La prova del cuoco: prime foto al mare per la conduttrice

Al Nord Italia l’estate è finalmente arrivata e anche al centro, si spera che presto il sole possa baciare anche il resto di Italia! Tra le persone che hanno potuto godersi qualche ora di meritato relax approfittando del bel tempo del fine settimana, anche Elisa Isoardi che dà il suo benvenuto all’estate con la prima foto in costume di questo 2019. Per lei iniziano le vacanze: La prova del cuoco ha chiuso i battenti venerdì scorso e nel fine settimana, Elisa ha deciso di godersi qualche ora di riposo al mare in compagnia di una persona a lei cara. L’estate 2019 ha quindi avuto inizio per la Isoardi che questa estate si preparerà sicuramente per la nuova edizione de La prova del cuoco ma si godrà anche un po’ di meritato relax dopo questa lunga stagione nelle cucine di Rai 1.

ELISA ISOARDI AL MARE DOPO LA FINE DE LA PROVA DEL CUOCO

Per il programma condotto da Elisa Isoardi, le vacanze sono iniziate prima ! Come avrete visto infatti La prova del cuoco, L’eredità e I soliti ignoti sono andati in ferie mentre continuano ad andare in onda Storie Italiane, La vita in diretta e Vieni da me. I conduttori di questi programmi dovranno quindi attendere prima di potersi godere un po’ di sole!

Elisa invece inaugura la stagione con la sua prima foto al mare pubblicata sui social, foto che noi vi mostriamo.

Tantissimi i messaggi postati sotto la foto della conduttrice al mare e molti i nostalgici che avrebbero voluto vedere una nuova estate di Elisa al fianco di Matteo Salvini. Ma i fans della coppia dovranno farsene una ragione visto che il ministro ha voltato pagina con una nuova compagna e forse anche Elisa ha un ammiratore misterioso: lo vedremo questa estate per la prima volta? Attendiamo le prossime foto…

E nel frattempo arrivano giudizi positivi per la conduttrice che ha superato a pieni voti la prova costume!

