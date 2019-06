Valentina Vignali accusata di essere grassa risponde per le rime sui sociale umilia i bulletti

E’ davvero possibile che sui social si possano vedere solo foto di donne in forma, di donne che pesano 50 chili? E’ possibile che solo le foto di questo tipo di persone debbano e possano essere pubblicate? Contro l’ignoranza, come ha ricordato Valentina Vignali, c’è davvero ben poco da fare. La concorrente del Grande Fratello 16 ha pubblicato dopo esser stata eliminata dal reality, una dolce foto in compagnia del suo fidanzato. Ma i fans , e gli haters, invece che commentare in merito magari anche facendo delle critiche per quella che è stata l’avventura nella casa della ragazza ( magari critiche costruttive) hanno sprecato il loro tempo a farle notare quanto sia ingrassata. I commenti erano e sono pieni di acidità, di invidia, di cattiveria. Una cosa molto simile è successa questo fine settimana anche a Elisa Isoardi, che ha postato una foto in costume da bagno ed è stata travolta dalle critiche sui social, con commenti pesantissimi sulla sua forma fisica. Come se ci si dovesse nascondere solo perchè si ha qualche chilo in più. Ma a differenza della conduttrice di Rai 1, che ha ignorato tutti questi odiatori da tastiera, che non hanno meglio da fare nella loro vita, Valentina Vignali ha risposto per le rime ai bulletti.

VALENTINA VIGNALI INGRASSATA AL GRANDE FRATELLO: TRAVOLTA DALLE CRITICHE RISPONDE SUI SOCIAL

La cestista ha fatto notare che, per prima cosa, non c’è bisogno di ricordarle che è ingrassata anche perchè ha gli specchi a casa e se n’è resa conto da sola. In secondo luogo è vero che ha preso qualche chilo perchè nella casa ha mangiato male ed è stata molto ferma ma adesso con gli allenamenti e la dieta tornerà in grande forma. La Vignali invece ha fatto notare che contro l’ignoranza di chi ha commentato la sua foto e le sue foto in questi giorni, non c’è invece nulla da fare.

Quale sarebbe la soluzione a tutto questo? Forse i vip dovrebbero iniziare a denunciare le persone che offendono e che superano il limite in modo da far passare la voglia a tutte queste persone di digitare senza azionare il cervello.