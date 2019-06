Valentina Vignali rivela quanto è ingrassate nella casa del GF 16 e cosa farà adesso: parte operazione Pumba

Nelle ultime settimane, anche mentre Valentina Vignali era ancora nella casa del Grande Fratello 16, sui social, i soliti odiatori seriali, facevano notare come la cestista fosse ingrassata nel corso di questa esperienza nel reality di Canale 5. Che Valentina avesse preso qualche chilo era ben visibile ma anche naturale per chi come lei è abituata a fare tanto sport. La sedentarietà non ha giovato e Valentina è ingrassata nella casa ma questo non significa poter giustificare tutte le persone che l’hanno offesa sui social. In ogni caso, la Vignalona, dimostrandosi superiore a tutte le persone che l’hanno offesa, ha risposto anche a chi in queste ultime ore le ha chiesto che cosa provi di fronte a tutti gli insulti arrivati.

E la Vignali ha anche rivelato, senza nessun problema di sorta, quanto è ingrassata in casa ma anche quello che è pronta a fare per tornare subito in gran forma!

VALENTINA VIGNALI INGRASSATA NELLA CASA DEL GF 16: LA CESTISTA SVELA QUANTI CHILI HA PRESO

La Vignali quindi, rispondendo alle domande di chi le ha chiesto cosa si provi a essere vittima di offese, ha detto la sua dopo aver rivelato di essere ingrassata 10 chili:

Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta, verdura, pesce ecc non potevamo permettercele. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati. Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me.

Diciamo che i ragazzi non hanno brillato per organizzazione per quello che riguarda pranzi e cene, anche perchè in questo gruppo nessuno era ferrato in cucina ( a parte Gianmarco con le sue pizze, piadine e via dicendo). Una grande differenza da edizioni passate durante le quali ci si cimentava anche ai fornelli. Di questa edizione ricorderemo le chilate di riso in bianco, la pasta bianca condita con la salsa a crudo e l’olio di semi…Come pensare di non ingrassare?

Tutto questo ovviamente non giustifica l’odio che si è riservato su Valentina che per fortuna ha le spalle grosse e va avanti…

