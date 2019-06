Sara Tommasi incinta: dopo il periodo buio adesso la grande gioia

Una bella notizia per Sara Tommasi. A lanciare il gossip 4 giorni fa, è stato il sito Terni Today che ha ricevuto una segnalazione da parte di una delle amiche dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi. Sara Tommasi è incinta: dopo il periodo drammatico che ha dovuto affrontare nella sua vita, a quanto pare per la ragazza è arrivato il momento del riscatto. E tutto riparte dalla famiglia: al momento non si sa nulla in merito al sesso del nasciuturo ma pare che Sara si stia già dedicando allo shopping per il neonato che presto arriverà.

SARA TOMMASI INCINTA: LE ULTIME NOTIZIE SULLA GRAVIDANZA

Ecco cosa si legge su Terni Today tra i primi a dare questa notizia:

“Sara Tommasi è incinta, la nuova vita dell’attrice ternana: presto sarà mamma. La Tommasi è in dolce attesa… ce lo confida l’attrice ed event manager Debora Cattoni, l’amica del cuore che le sta vicina con costante affetto. Abbiamo recentemente parlato della nuova veste di dj con cui si presenta al pubblico, raccogliendo motivato successo, in diversi luoghi dello Stivale, a far capo dalla natia città dell’acciaio.

La notizia della maternità ha suscitato curiosità e seminato una scia di affetto fra gli ammiratori e gli amici. In special modo nelle persone che l’hanno affiancata nel percorso di un recuperato equilibrio, andato di pari passo col suo rilancio professionale.”

Sara e la sua amica avrebbero passato dei giorni di meritato relax alle Terme. E adesso l’ex soubrette sarebbe rientrata a casa dal suo amato compagno, l’imprenditore Angelo. Pare che dopo la notizia della gravidanza, i due stiano anche pensando ad andare all’altare per coronare il loro sogno d’amore.

Sara però non rinuncia al suo lavoro nonostante la gravidanza: in questa calda estate sarà in giro per tutta l’Italia, partendo proprio oggi da Gallipoli. Oggi Sara infatti fa la Dj. Non possiamo che farle i nostri migliori auguri.