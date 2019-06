Elena Santarelli torna a ridere al parco divertimenti, è bellissima e ha fatto un po’ di pulizia tra gli amici (Foto)

E’ sempre stata magra Elena Santarelli ma da un po’ di tempo lo è di più e sappiamo bene il motivo, l’ha spiegato lei stessa parlando di eventi che ti prosciugano anima e corpo e anche se il piccolo Jack adesso sta bene e ha sconfitto il tumore il suo metabolismo continua allo stesso modo (foto). E’ tornata a ridere davvero la splendida showgirl e conduttrice ma ha confidato che la serenità di un tempo per lei non esiste più, ha sofferto troppo, adesso ha paura, è comprensibile, non avrà più la spensieratezza di un tempo. E’ stata forte e continua ad esserlo e a chi le dice che troppo magra non risponde nemmeno più, non le interessa. Sa bene che starebbe meglio con qualche chilo in più ma per il momento è così. Intanto, si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa e ha allontanato amicizie che credeva tali ma che evidentemente hanno solo finto di esserlo.

ELENA SANTARELLI BELLISSIMA INAUGURA UNA NUOVA ATTRAZIONE AL PARCO DI DIVERTIMENTI

“Da Instagram avete visto sempre il mio sorriso ma dietro, in pochi sapevano la realtà…Poi anche ad alcuni amici, che oggi non ritengo tali, li ha fatto comodo vedere la Elena di Instagram e non andare oltre…ma va bene così, ho fatto una bella pulizia”. Prima di giudicare a aprire bocca bisognerebbe sempre pensarci bene, è evidente che qualcuno con lei non l’ha fatto e anzi c’è chi ha finto che tutto andasse bene non preoccupandosi di lei, evitandola, magari. Queste persone le ha allontanate, non le possono certo far bene, l’hanno delusa.

Intanto, è bellissima mentre ride e si rilassa divertita per l’inaugurazione di un parco di divertimenti. Si riprende con il cellulare mentre torna bambina proprio sulla nuova attrazione che ha appena inaugurato e dove magari porterà i suoi figli.